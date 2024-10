Evo kako prosječna hrvatska obitelj mjesečno može uštedjeti oko 200 eura

DOTAKNUO SE I SLANJA ČASNIKA U NJEMAČKU

Financiraju li Milanovića Rusi? Penava komentirao optužbe, osvrnuo se i na Vučića: 'On je došao na noge pobjedniku'

"Pojavio se, došao u naš Dubrovnik, na naše more, a ne ono što je on snivao, do Karlobaga da bude srpsko more. Došao je dati podršku Ukrajini, odnosno potpisati Deklaraciju. Sjesti za stol s našim prijateljima s Kosova. To su apsolutno tragovi njegova poraza", kazao je Penava o Vučićevu dolasku u Dubrovnik