Evo kad stiže novac: HZMO objavio dobre vijesti za one s inozemnim mirovinama

Isplata jednokratnog novčanog primanja (JNP) radi ublažavanja posljedica rasta troškova života korisnicima mirovine s tzv. inozemnim elementom započinje u petak 22. prosinca 2023., priopćio je u srijedu Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO). U toj isplati JNP bit će isplaćeno korisnicima kojima se uz mirovinu ostvarenu u Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva (iz država s kojima Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti) ili imaju navršenih razdoblja osiguranja u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu.

Ti korisnici bili su obvezni do 30. studenoga 2023. HZMO-u dostaviti dokaz o neto iznosu mirovine za rujan 2023. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu, navodi se u priopćenju. JNP dobit će u ovoj isplati 62.525 korisnika mirovine s tzv. inozemnim elementom, a za ovu isplatu osigurano je 6,4 milijuna eura iz Državnog proračuna.

VEZANI ČLANCI:

Za 11.279 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 300 eura isplatit će se 160 eura jednokratno. Za 19.225 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 300,01 do 435 eura isplatit će se 120 eura jednokratno. Za 19.957 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 435,01 do 570 eura isplatit će se 80 eura jednokratno. Za 12.064 korisnika s mirovinom od 570,01 do 700 eura jednokratno će se isplatiti 60 eura. Jednokratno novčano primanje korisnicima mirovina do sada je isplaćeno u ukupnom iznosu od 374 milijuna eura priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću HZMO-a.

VIDEO Upoznajte Djeda Božičnjaka i njegov čarobni dom u Čepinu!