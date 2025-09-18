Europski revizorski sud: Europljani i dalje mogu očekivati nestašice lijekova

Unatoč koracima koje su zbog kritičnih nestašica lijekova posljednjih godina poduzele Europska komisija i Europska agencija za lijekove (EMA), i dalje ne postoji djelotvoran sustav za problem nestašica. Strukturni problemi i dalje postoje, a pokušaji uklanjanja temeljnih uzroka nestašica i dalje su u početnoj fazi, stoji u novom izvješću Europskog revizorskog suda. Situacija bi mogla potrajati pa Europljani i ubuduće mogu očekivati situacije u kojima ne mogu doći do lijekova, uključujući antibiotike i druge ključne lijekove. Sve su kategorije podložne nestašicama, od inovativnih do generičkih lijekova i cjepiva.

U EU su najveće razine nestašica bile 2023. i 2024., a od siječnja 2022. do listopada 2024. kritično je falilo 136 lijekova. "Nestašice lijekova mogu imati teške posljedice za pacijente i ugroziti javno zdravlje, a njihova cijena može biti vrlo visoka, kako za liječnike i ljekarnike tako i za vlade. Uniji je potreban djelotvoran lijek protiv kritičnih nestašica i on ih mora suzbiti u korijenu, što je važno i za europsku stratešku autonomiju", izjavio je Klaus-Heiner Lehne, član Suda i voditelj revizije.

Revizori su utvrdili da je sustav za sprečavanje i ublažavanje kritičnih nestašica lijekova potrebno poboljšati jer za njega ne postoji odgovarajući pravni okvir i nisu dostupne pravodobne informacije na temelju kojih bi se moglo reagirati. EMA-ine aktivnosti pomogle su ublažiti učinak nestašica, ali ona i dalje nema pravne ovlasti za pružanje pomoći zemljama EU u razdobljima u kojima nije proglašena zdravstvena kriza, utvrdili su revizori, a pokazalo se da je EMA obavijesti od relevantnog sektora često dobivala prekasno te da su one bile nepotpune da bi mogla kontinuirano pomagati u ublažavanju nestašica.

Među temeljnim uzrocima nestašice su slabosti u lancima opskrbe. Proizvodnja se velikim dijelom preselila u Aziju, posebice u slučaju antibiotika i lijekova protiv bolova. EK radi na uklanjanju tih uzroka, no njezini su napori tek u početnoj fazi i predstoje mnogi izazovi, poput obveze sektora da osigurava kontinuiranu opskrbu, što ne funkcionira dobro u praksi. Suočivši se sa sve većim nestašicama, mnoge zemlje EU počele su stvarati zalihe lijekova, što je moglo dovesti do pogoršanja nestašica u drugim članicama.

Razdvajanjem jedinstvenog tržišta lijekova u EU otežava se slobodan protok lijekova pa oni nisu jednako dostupni. Većina lijekova odobrava se na nacionalnoj razini pa oni koji su odobreni za EU nisu dostupni u svim članicama te im se i pakiranja razlikuju. EK je poduzeo početne korake predlaganjem izmjena zakonodavstva EU. Te bi izmjene trebale unaprijediti sustav, ali njima se neće nužno naći rješenje za sve probleme, upozoravaju revizori, pa tako ni za potrebu pravodobnog prijavljivanja nestašica ili utjecaj na aktivnosti relevantnih sektora tijekom kritičnih nestašica.