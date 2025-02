Europski poljoprivrednici boje se rasta uvoza jeftine hrane, ovo utječe i na hrvatske potrošače

Ključni trgovinski ugovori EU s brojnim državama i regijama mogli bi dovesti do povećanog uvoza jeftine hrane lošije kvalitete na EU tržište. To bi bio dodatni udarac na konkurentnost europske, a time i hrvatske poljoprivrede, kazao je predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) nakon održane skupštine krovne organizacije europskih poljoprivrednika Copa-Cogeca u Bruxellesu, na kojoj se raspravljalo o viziji nove poljoprivredne politike EU. Iz Copa-Cogece ističu kako se u novom prijedlogu Europske komisije sada jasnije naglašava uloga poljoprivrednika kao poduzetnika i inovatora, no ne postoji jasan plan financiranja Zajedničke poljoprivredne politike EU. Poziva se na povećanje proračuna za poljoprivredne aktivnosti kako bi se osigurala stabilnost sektora, automatske prilagodbe na inflaciju te prepoznale rastuće odgovornosti poljoprivrednika. Pozitivno je stoga što se najavljuje daljnje smanjenje administrativnog opterećenja za poljoprivrednike, te bolja usklađenost sa standardima EU za uvezene proizvode, rekao je Jakopović. Kako bi se zaštitila domaća i europska poljoprivreda, u pregovorima s južnoameričkim trgovinskim blokom Mercusor, SAD-om, Ukrajinom i nekim drugim zemljama trgovački ugovori ne smiju ići na štetu poljoprivrednika i proizvođača hrane, posebice ako se radi o uvozu jeftinih proizvoda lošije kvalitete, naglasio je.

– Moje pitanje čelnicima EK, odnosno Leopoldu Rubinacciu, generalnom direktoru DG Trade, bilo je kako da građani EU razumiju da dio trgovačkih sporazuma otvara i moralno pitanje kupovanja iz zemalja koje nemaju iste uvjete proizvodnje kao i farmeri iz EU, posebice okolišne uvjete. Naime, smatramo da je to pitanje poslovne odluke izvoznika iz tih zemalja, da se drže minimalnih standarda koje kupci u EU zahtijevaju i da je to temeljno pitanje poslovanja, a ne morala. Ako mi kao proizvođači moramo zadovoljiti neke standarde za naše kupce, ako želimo prodavati u tim zemljama, trgovačkim lancima, hotelima i slično – zašto bi za neke druge to bilo moralno pitanje, a ne jasna obaveza – pojasnio je Jakopović.

