Europski lideri otkrili opasnosti iza mirovnog sporazuma Ukrajine i Rusije: 'Pazite što potpisujete, mogli bi vas izdati'

Europski lideri, prema saznanjima Wall Street Journala, savjetuju ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom da bude izuzetno oprezan u pregovorima o mogućem mirovnom sporazumu s Rusijom, kojeg vode Sjedinjene Države. Ključno upozorenje koje su prenijeli glasnogovornici visokih europskih diplomata jest da Ukrajina ne smije popustiti ruskim zahtjevima bez čvrstih i jasno definiranih sigurnosnih jamstava od Washingtona.

Svi pregovori koji se vode na visokoj političkoj razini između Rusije i Ukrajine, prema informacijama, zbivaju gotovo isključivo pod okriljem SAD-a, dok su europski lideri sve više zabrinuti zbog njihove marginalizacije u procesu. Naime, u telefonskom razgovoru između francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, njemačkog kancelara Friedricha Merza i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, preneseno je kako Zelenski mora inzistirati na tome da SAD preuzme ključnu ulogu u davanju sigurnosnih jamstava Ukrajini prije nego što pristane na ruske uvjete. U Kijevu, ali i drugim europskim prijestolnicama, raste zabrinutost zbog nejasnoća u vezi s postupcima Washingtona ako Rusija prekrši eventualni mirovni sporazum i ponovo napadne Ukrajinu. Bijela kuća nije odgovorila na upit za komentar.

Posljednja upozorenja europskih lidera odražavaju sve veću zabrinutost zbog načina na koji SAD vodi pregovore s Rusijom i Ukrajinom, bez značajnijeg sudjelovanja europskih saveznika. Prošlog mjeseca, kada su europski lideri, zajedno s Ukrajinom, tražili promjene u američko-mađarskom mirovnom planu, izazvana je dodatna napetost među saveznicima. Macron je tom prilikom naglasio kako Washington mora jasno objasniti što poduzima kako bi zaštitio Ukrajinu, prije nego što Kijev pristane na uvjete mirovnog sporazuma.

Francuski predsjednik također je upozorio na opasnost američke izdaje. "Postoji mogućnost da će SAD izdati Ukrajinu", rekao je Macron, ističući kako se za Zelenskog u pregovorima nalazi "velika opasnost", posebno u vezi s teritorijalnim ustupcima koje bi Rusija mogla zahtijevati. Njemački kancelar Merz također je upozorio Zelenskog da bude "vrlo oprezan" u nadolazećim danima, smatrajući da se u pregovorima ne igra samo s Ukrajinom, već i s europskim interesima. "Igraju se i s vama i s nama", poručio je Merz, aludirajući na moguće nesuglasice unutar američkog pregovaračkog tima, uključujući dvoje poznatih američkih pregovarača, Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera.

Pitanje sigurnosnih jamstava SAD-a za Ukrajinu postalo je ključno u zapadnim naporima za postizanje mirovnog rješenja. Tenzije su dosegle vrhunac u veljači, kada je Zelenski zahtijevao dodatnu sigurnost od SAD-a, a Bijela kuća odbila slanje kopnenih trupa, obećavši samo komunikacijsku i drugu vrstu potpore. Međutim, nacrt mirovnog prijedloga SAD-a iz prošlog mjeseca obećava "odlučan koordinirani vojni odgovor" u slučaju novog ruskog napada, no još uvijek nije jasno što će se dogoditi ako Rusija prekrši sporazum.

Macron je prošlog tjedna najavio osnivanje nove radne skupine koja uključuje SAD, a koja će finalizirati sigurnosna jamstva za Ukrajinu. Visoki dužnosnici iz Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva već su posjetili SAD radi daljnjih razgovora, a prema informacijama, pripremaju se planovi za slanje tisuća vojnika u Ukrajinu pod uvjetom jasne američke podrške.

Dok su zemlje poput Velike Britanije i Francuske spremne poslati vojnike u Ukrajinu kao jamstvo za provedbu mirovnog sporazuma, Rusija je jasno izrazila protivljenje prisutnosti bilo kakvih NATO trupa na ukrajinskom tlu. Prema europskim diplomatima, Pentagon već ima razrađene planove za potencijalne obveze, ali politička odluka u Washingtonu još uvijek nije donesena.