Europski diplomati: Putin ne stremi miru, potreban je veći pritisak

Rusija se mora suočiti s većim pritiskom zbog rata u Ukrajini, rekao je u subotu norveški ministar vanjskih poslova nakon samita na Aljasci između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. "Moramo nastaviti vršiti pritisak na Rusiju, pa i povećati ga, kako bismo Rusiji dali jasan signal da mora platiti cijenu (za svoju invaziju na Ukrajinu)", rekao je norveški ministar vanjskih poslova Espen Barth Eide novinarima u Oslu.

Češka ministrica obrane Jana Černochova komentirala je u subotu da su razgovori između Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci pokazali da ruski predsjednik ne traži mir i želi oslabiti zapadno jedinstvo. "Razgovori Trumpa i Putina na Aljasci nisu donijeli značajan napredak prema okončanju rata u Ukrajini, ali su potvrdili da Putin ne stremi miru, već traži priliku za slabljenje zapadnog jedinstva i širenje svoje propagande", napisala je na X-u, dodajući da Zapad mora nastaviti podržavati Ukrajinu.

FOTO 100 najdojmljivijih fotografija susreta Trump - Putin: Pogledajte kako je Aljaska dočekala svjetske lidere

Kad je riječ o planovima za buduće sastanke, savjetnik ruskog predsjednika Putina za vanjska pitanja Jurij Ušakov izjavio je u subotu da se o pitanju eventualnog trostranog samita između ruskog, američkog i ukrajinskog predsjednika nije raspravljalo, izvijestila je ruska državna novinska agencija TASS. Ušakov je rekao da još ne zna kada će se predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump ponovno sastati nakon ovotjednog samita na Aljasci.

Njemačka vlada zauzima oprezan pristup nakon samita između predsjednika Trumpa i ruskog kolege Putina na Aljasci, prenosi u subotu dpa. Kancelar Friedrich Merz pomno je obavještavan o događajima u Anchorageu, kažu vladini izvori u Berlinu, dok njegov tim održava aktivan kontakt s međunarodnim saveznicima.

Trump je rekao da će o sastanku od petka što prije obavijestiti europske partnere, ali nije precizirao kada. Trump i Putin podijelili su vrlo malo detalja o glavnoj temi samita, ratu u Ukrajini. Tijekom kratkog pojavljivanja pred novinarima u Anchorageu na Aljasci, nije bilo spomena o potencijalnom prekidu vatre u ratu u Ukrajini.

Bivši voditelj Minhenske sigurnosne konferencije, vodećeg godišnjeg događaja za sigurnost, Wolfgang Ischinger reagirao je s razočaranjem na samit na Aljasci. "Nema stvarnog napretka - očito 1:0 za Putina - nema novih sankcija. Za Ukrajince: ništa. Za Europu: duboko razočaravajuće", komentirao je taj bivši visoki diplomat na X-u.

Rekao je da je Putin dobio svoj crveni tepih s Trumpom, dok Trump nije dobio ništa zauzvrat. Kao što se i bojao, dodao je, nema prekida vatre ni mira.