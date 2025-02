Europski čelnici upozoravaju na gospodarske štete transatlantskog trgovinskog rata

Europski čelnici upozorili su u ponedjeljak da prijetnja američkog predsjednika Donalda Trumpa o proširenju carina na EU riskira pokretanje trgovinskog rata koji bi prouzročio gospodarsku štetu s obje strane Atlantika. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas rekla je da, ako SAD i Europa pokrenu trgovinski rat, "onda je onaj koji se smije sa strane Kina". "Jako smo međusobno povezani. Trebamo Ameriku, a Amerika također treba nas", rekla je, govoreći uoči neformalnog okupljanja čelnika EU-a u Bruxellesu.

Trump je poručio državama Europske unije da su one sljedeće na redu nakon njegove odluke da uvede sveobuhvatne carine Meksiku, Kanadi i Kini. "To će se definitivno dogoditi s Europskom unijom. To vam mogu reći jer su nas stvarno iskoristili", rekao je Trump novinarima u nedjelju, ponavljajući pritužbe na trgovinski deficit. "Ne uzimaju naše automobile, ne uzimaju naše poljoprivredne proizvode. Oni ne uzimaju gotovo ništa, a mi uzimamo sve od njih", dodao je.

Njemački kancelar Olaf Scholz zauzeo je oprezniji ton, pozivajući EU i SAD da surađuju. "Jasno je da kao snažno gospodarsko područje možemo oblikovati vlastitu budućnost i reagirati na carinske politike... Ali perspektiva i cilj treba biti da stvari rezultiraju suradnjom", rekao je. Njemački konzervativni oporbeni vođa Friedrich Merz rekao je kasno u nedjelju da carine riskiraju suprotan učinak.

"Trump će sada također shvatiti da carine koje nameće neće morati platiti oni koji uvoze u Ameriku. Umjesto toga, morat će ih platiti potrošači u Americi", rekao je Merz, koji će vjerojatno postati njemački kancelar nakon izbora ovog mjeseca. Ako Europa bude napadnuta zbog svojih komercijalnih interesa, morat će učiniti da je se poštuje, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron u ponedjeljak uoči neformalnog obrambenog sastanka s čelnicima EU-a u Bruxellesu. Dodao je da nedavne izjave Sjedinjenih Država guraju Europu da bude jača i ujedinjenija.

"Koliko god su covid i ruska agresija u Ukrajini bili poziv na uzbunu za Europu, ono što se događa ... s izborima i izjavama nove administracije predsjednika Donalda Trumpa gura EU da bude ujedinjeniji i aktivniji kako bi odgovorio na pitanja kolektivne sigurnosti", rekao je Macron.

Guverner francuske središnje banke Francois Villeroy de Galhau rekao je da su Trumpove carine "vrlo brutalne" i da će posebno pogoditi automobilski sektor. "Svi gube u ovoj vrsti protekcionističkog trgovinskog rata", rekao je za radio France Info.

Dionice europskih proizvođača automobila pale su u ponedjeljak zbog zabrinutosti oko utjecaja carina. U svojim pritužbama na trgovinsku bilancu s EU-om, Trump se usredotočio samo na trgovinu robom. EU je stalno izvozio više robe u Sjedinjene Države nego što je uvozio, a trgovinski deficit SAD-a iznosio je 155,8 milijardi eura u 2023., prema podacima Eurostata. Međutim, u uslugama, SAD ima višak izvoza nad uvozom s Europskom unijom od 104 milijarde eura u 2023. godini, prema Eurostatu.

