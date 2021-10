Europska povjerenica pohvalila reakciju hrvatskih vlasti: 'Ministar je bio šokiran'

Neki su možda očekivali kritike, no Hrvatska je na prvom sastanku ministara unutarnjiih poslova Europske unije nakon objave video snimki hrvatskih policajaca koji batinaju migranate na granici s BiH zapravo dobila - pohvale.

Europska povjerenica za unutarnja pitanja Ylva Johansson pohvalila je reakciju hrvatskih vlasti i istaknula tu reakciju kao primjer drugima, konkretno Grčkoj, koja je, jednako kao i Hrvatska, također prozvana u izvješću udruženih europskih medija o ilegalnim “pushback-ovima” na vanjskim granicama EU.

Odmah po završetku tog sastanka u Luksemburgu, ministar Davor Božinović otkrio je novinarima da je istraga utvrdila da se na spornoj video snimci zaista “radi o policijskim službenicima”.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL 23.04.2021., Zagreb - Predsjednik hrvatske Vlade Andrej Plenkovic primio je u Banskim dvorima povjerenicu Europske komisije za unutarnje poslove Ylvu Johansson. Photo: Patrik Macek/PIXSELL

- To sad ide prema uređenoj proceduri. Ne znam u ovom trenutku kad će Ravnateljstvo policije izaći s nešto više detalja. Treba vidjeti, to je sigurno neki individualni prekršaj nekolicine policijskih službenika - dodao je Božinović.

Na pitanje očekuje li negativne reakcije drugih država i kritike Hrvatske zbog ovog slučaja, ministar je odgovorio da se u svakoj policiji na svijetu ponekad dogode prekoračenja ovlasti, te da je bitno da slijede sankcije.

- Ukoliko bi se u zakonitom postupku dokazalo ovo o čemu govorimo, to je u svakom slučaju neprihvatljivo ponašanje. Međutim, ja ga ne bih vezao isključivo uz suzbijanje ilegalnih migracija. To je neprihvatljivo postupanje policijskih sužbenika u bilo kojoj situaciji - izjavio je ministar Božinović.

- Hrvatska vlada tretira ovo vrlo ozbiljno. Rekli su da će odmah istražiti. Ministar je bio šokiran - komentirala je europska povjerenica Johansson na ulasku na sastanak Vijeća za unutarnje poslove.

- I mislim da Hrvatska čini upravo ono što treba činiti: jasno staviti do znanja da će zaštita granica uvijek biti u skladu s vladavinom prava i temeljnim pravima, i da će istražiti i iskoristiti mehanizam neovisnog nadzora koji smo uspostavili. To je upravo onakva reakcija kakva treba biti. Moja rasprava s grčkim ministrom bila je drukčija od toga. Jasno sam mu rekla da ne prihvaćamo da Grčka ne želi povesti istragu o ovome. Medijska izvješća zahtijevaju istragu odmah sada. Hrvatska je potpuno ispravno postupila, uzela to ozbiljno, pokrenula istragu, saznat će što se zaista dogodilo. I očekujem da Grčka isto tako postupi - dodala je europska povjerenica zadužena za pitanja migracija.

VIDEO: Pogledajte spornu snimku: Muškarci s fantomkama i odorama bez znakovlja udaraju migrante na granici s BiH

Grčki ministar Notis Mitarachi u svojoj je izjavi novinarima na ulasku na sastanak u Luksemburgu rekao kako Grci smatraju da štite svoje granice u skladu s europskim propisima, a kad se pojave navodi da u nekim slučajevima to ne rade “onda uvijek istražimo takve navode”. No, očito je na sastanku s europskom povjerenicom ostavio potpuno drukčiji, manje pozitivan dojam nego ministar Davor Božinović, pa je tako Hrvatska spomenuta kao pozitivan primjer reakcije na medijska izvješća o ilegalnom postupanju, a Grčka pozvana da taj primjer slijedi.

Niz europskih istraživačkih novinara, okupljenih oko nizozemske organizacije Lighthouse Reports, i s novinarima RTL Televizije i tjednika Novosti kao predstavnicima iz Hrvatske, objavilo je ovoga tjedna rezultat višemjesečnog rada, u kojemu su pronašli dokaze nezakonitog postupanja prema migrantima na vanjskim granicama EU u Hrvatskoj, Rumunjskoj i Grčkoj. Video snimka iz Hrvatske je najveće otkriće tog istraživanja. Na njoj se vide maskirani muškarci, bez policijskih ili drugih oznaka na odjeći, ali s podjaknama, pendrecima i pištoljima za koje su novinari istraživači ustvrdili da nedovjbeno podsjećaju na opremu koju koriste hrvatski interventni policajci.

Snimke iz Grčke, pak, prikazuju maskirane muškarce, za koje istraživanje tvrdi da su pripadnici elitnih jedinica grčke obalne straže, kako odvraćaju od grčke obale tražitelje azila na gumenjaku. Nasilno protjerivanje potencijalnih tražitelja azila, i iz jednog i iz drugog primjera, protivno je važećim nacionalnim, europskim i međunarodnim zakonima.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 24.01.2020., Zagreb - U Nacionalnoj i sveucilisnoj knjiznici odrzana je konferencija za novinare ministra unutarnjih poslova Davor Bozinovic i povjerenice Europske komisije Ylva Johansson. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL/EU2020HR

Premijer Andrej Plenković obećaje da će počinitelji sa snimke odgovarati kad “vrlo brzo” bude utvrđen njihov identitet, a cijelu situaciju ocijenjuje sramotnom.

- Mi osuđujemo nasilje, pogotovo nasilje prema migrantima koji prema onoj snimci ne pokazuju nikakve signale nekog kontra napada. Dakle, nisam primijetio da su ti ljudi nekome fizički prijetili. To je ono što je sramotno i izrazito loše - rekao je premijer u izjavi novinarima u Hrvatskom saboru.

Dan uoči sastanka Vijeća EU u Luksemburgu, ministri unutarnjih poslova iz 12 država članica oglasili su se pismom, tražeći da se europski propisi dopune na način da omoguće bolju zaštitu vanjskih granica od hibridnih prijetnji i razvijenih krijumčarskih mreža koje usmjeravaju migrante. “EU se mora prilagoditi novoj stvarnosti i omogućiti nam da adekvatno odgovorimo na pokušaje instrumentaliziranja ilegalnih migracija”, kaže se u pismu. Zapravo se, samo drugim riječima, zagovara legalizacija famoznih “pushback-ova”, metoda odvraćanja koje su sada ilegalne, ali očito prisutne ponegdje u praksi.

Potpisnici traže i da se propiše upotreba graničnih žica i sličnih barijera za masovne prelaske zelene granice. Zemlje potpisnice su Austrija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Grčka, Latvija, Litva, Mađarska, Poljska i Slovačka.