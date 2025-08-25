Pogledajte što stiže prema Europi, na udaru i Mediteran

Zapadnu Europu, Ujedinjeno Kraljevstvo i Irsku idućih će dana zahvatiti vrlo nestabilni vremenski uvjeti, jer se ostaci uragana Erin, koji je dosegnuo čak kategoriju 5 na Atlantiku, premještaju prema europskom kopnu. Nakon što je oslabio, uragan Erin i dalje zadržava silinu te stvara zabrinutost zbog mogućeg izbijanja ozbiljnijih vremenskih nepogoda tijekom ovog tjedna, piše Severe Weather. Prije nego što se osjete puni učinci oluje, Velika Britanija mogla bi u ponedjeljak zabilježiti temperature do 30°C. No toplo vrijeme bit će vrlo kratkog vijeka – već tijekom noći i utorka očekuju se kiša, jak vjetar i naglo zahladnjenje, najprije u Irskoj i Sjevernoj Irskoj, a potom u većem dijelu Ujedinjenog Kraljevstva.

Visoki valovi već prijete zapadnim obalama, a prema prognozama dosezat će i 10 do 12 metara na pučini zapadno od Irske, dok će se u srijedu i četvrtak širiti prema obalama Francuske, Španjolske i Škotske. U nedjelju je Erin bio lociran zapadno od Irske i jugozapadno od Islanda. Satelitske snimke otkrile su izraženu ciklonsku strukturu, dok je američki NOAA Ocean Prediction Center procijenio središnji tlak oluje na samo 953 mbar, uz udare vjetra snage uragana.

Foto: Severe Weather

Meteorolozi ističu da cikloni s tropskim podrijetlom često nose energičnije i nestabilnije zračne mase nego tipične atlantske ciklone, što znači da će uvjeti biti olujni. Najjači vjetrovi u ponedjeljak ostat će uglavnom nad morem, ali će valovi i oborine i dalje biti prijetnja zapadnim obalama Irske, Sjeverne Irske i Škotske. Kako se sustav bude premještao prema istoku i jugu kontinenta, donijet će sve nestabilnije uvjete. Prema prognozama, od sredine tjedna očekuje se jačanje atmosferske dinamike nad Europom. U kombinaciji s dotokom toplog i vlažnog tropskog zraka, to bi moglo stvoriti uvjete za višednevne oluje nad Sredozemljem i Alpama.

Posebno zabrinjava činjenica da su temperature Sredozemnog mora i dalje neuobičajeno visoke za kraj kolovoza, što dodatno pojačava potencijal za nastanak snažnih nevremena, lokalnih poplava i jakih grmljavinskih oluja. Do četvrtka i petka očekuje se da će uragan Erin, oslabljen ali i dalje velikog dosega, pogoditi Francusku, Njemačku, sjever Italije te područje Alpa. U Velikoj Britaniji i Irskoj u tom razdoblju očekuju se obilne oborine (50–80 mm kiše u zapadnim dijelovima) te udari vjetra od 70–90 km/h, ali bez ekstremnih razmjera.

No, na jugu Europe – osobito na sjeveru Italije i u alpskom području – kombinacija vlažnog zraka i snažne atmosferske dinamike otvara prostor za opasno vrijeme od srijede do subote, uz mogućnost bujičnih poplava i nevremena. Europski meteorolozi i Severe Weather upozoravaju da bi se tijekom drugog dijela tjedna mogao razviti opsežan i dugotrajan val olujnog vremena, s naglaskom na sjeverni Mediteran i zapadni dio kontinenta. Preporučuju se povećani oprez i praćenje lokalnih prognoza jer će se vremenski uvjeti brzo mijenjati.

Kako smo i ranije pisali, Hrvatsku su dans pogodile znatno niske temperature. Najhladnije je bilo u općini Štrigova u Međimurskoj županiji gdje je u šest sati ujutro izmjereno tek 5,4 stupnja Celzijeva. Ispod šest stupnjeva bilo je i u Bednji (5,8 °C) te u Virovitici (5,9 °C). Ništa toplije nije bilo niti u brojnim drugim gradovima u unutrašnjosti Hrvatske. Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti Dalmacije mala mogućnost pokojeg lokalnog popodnevnog pljuska. Vjetar većinom slab, pa ujutro na kopnu ponegdje može biti kratkotrajne magle. Na Jadranu slaba do umjerena bura sredinom dana u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 29°C.

Sutra također pretežno sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno može biti kratkotrajne magle, a uz dnevni razvoj oblaka pokojeg pljuska u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab na Jadranu popodne do umjeren jugozapadni i južni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 18 do 23, a najviša dnevna većinom između 24 i 29°C. Prema kraju tjedna temperature će se još više penjati i prelaziti 30 stupnjeva Celzijevih, ponegdje će ići i do 35, no za vikend su ponovno najavljena grmljavinska nevremena i pad temperature.