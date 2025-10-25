Europa na udaru jesenskih oluja: Evo gdje prijeti najveći rizik od poplava

Tijekom vikenda očekuje se jačanje vala odgovornog za oluju Benjamin nad sjevernom polovicom Europe, dok se iznad Atlantika formira snažna anticiklona. Taj će raspored sustava privremeno promijeniti cirkulaciju zraka nad kontinentom, a uskoro će ga zamijeniti izražen dipol između Atlantika i Europe – tipičan jesenski obrazac koji donosi dugotrajnije nestabilno razdoblje.

Na zapadu će se, prema portalu Severe Weather Europe, slati obilje vlage i topline, a takvi uvjeti često dovode do višednevnih kišnih razdoblja i povećavaju rizik od poplava, osobito u južnim i zapadnim dijelovima Europe. More oko Europe i dalje je toplije nego inače, u prosjeku za 1,5 do 3 °C, što dodatno povećava količinu vlage u atmosferi, posebice u zapadno-središnjem Sredozemlju, glavnom izvoru vlage za jesenske oluje.

U nadolazećim danima očekuje se jačanje jugozapadnog strujanja koje će prema Europi donositi topliji i vlažniji zrak. Nad sjevernim Atlantikom formira se snažna blokirajuća anticiklona, dok će se nad Europom produbiti dolina niskog tlaka. Takav raspored uzrokuje jak gradijent tlaka i dovodi hladniji zrak prema sjeveru kontinenta.

Frontalni sustavi zadržavat će se nad Skandinavijom, Danskom, Sjevernim morem i sjevernom Njemačkom, dok će se Azorska anticiklona širiti prema sjeveru. Između ta dva sustava uspostavit će se sjeverozapadno strujanje koje će donijeti osvježenje u zapadnu i središnju Europu, a tijekom nedjelje i ponedjeljka zahvatit će Alpe i sjeverni Mediteran.

Krajem listopada uspostavit će se klasično zapadno strujanje preko sjevernog Atlantika prema Europi. Produbljivanje sustava na sjeveru omogućit će polarnom zraku iz Grenlanda da se spušta prema jugu, dok će se ispred tih dolina širiti topla zračna masa. Rezultat će biti česte promjene vremena, s naizmjeničnim prodorima topline i kiše.

U takvim situacijama očekuju se obilne oborine, osobito na južnim i jugozapadnim padinama planinskih lanaca – Pirenejima, Alpama, Apeninima, Dinarskim Alpama, Škotskom gorju i zapadnoj Iberiji. Iako točne količine kiše nije moguće prognozirati, modeli pokazuju da bi u pojedinim regijama akumulacija mogla doseći i nekoliko stotina milimetara u razdoblju od 10 do 14 dana. To povećava opasnost od bujičnih poplava i odrona tla.

Unatoč promjenjivom vremenu, temperature zraka ostat će više od prosjeka, posebno u južnoj, jugozapadnoj i središnjoj Europi. Ispred svakog novog frontalnog sustava prema kontinentu će se širiti topli zrak s Atlantika, pa se lokalno mogu očekivati i vrlo topli dani za ovo doba godine. Modeli upućuju da će se tipičan jesenski obrazac s čestim izmjenama ciklona i fronti zadržati i u prvim danima studenoga, donoseći promjenjivo i kišovito razdoblje uz povremene obilnije oborine.