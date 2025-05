Europa mora osigurati pristup lijekovima svim građanima Europske unije

Već godinama se države članice suočavaju s ozbiljnom nestašicom lijekova. Svaki tjedan ljekarnici diljem EU gube velik dio radnog vremena boreći se s nestašicom vitalnih lijekova kao što su antibiotici, lijekovi protiv bolova i inzulin. Prema Europskoj agenciji za lijekove, više od trideset kritičnih lijekova stalno nedostaje. Unatoč dugogodišnjim naporima, Europa se i dalje bori s alarmantnom nestašicom lijekova, a situacija svakim danom postaje sve ozbiljnija.

Fragmentirani zdravstveni sustavi EU, prevelika ovisnost o uvozu i nedostatak koordinacije tijekom kriza ostavili su police praznima, a pacijente u teškoj situaciji. Jedno je sigurno: države članice ne mogu same riješiti ovaj problem.

Rješavanje nestašica i osiguravanje pristupa kritičnim lijekovima prioritet je Kluba zastupnika Europske pučke stranke (EPP). Kako bi se to postiglo, Klub zastupnika EPP-a nekoliko je puta pozvao Komisiju da se pozabavi temeljnim uzrocima nestašice lijekova i da bolje prati opskrbu na nacionalnoj i EU razini. Iako je zdravstvo prvenstveno u nacionalnoj nadležnosti, čvrsto vjerujemo da Europska unija može i mora učiniti više kako bi riješila ovaj alarmantni problem.

Zato snažno podržavamo prijedlog Europske komisije o jačanju europskog lanca opskrbe lijekovima putem Zakona o kritičnim lijekovima (CMA). Vjerujemo da s CMA-om činimo korak u pravom smjeru: on predstavlja priliku da Europa ojača svoju farmaceutsku otpornost jačanjem farmaceutske industrije i lanaca opskrbe.

Farmaceutska industrija jedan je od najvažnijih strateških gospodarskih sektora za Europsku uniju. Međutim, Europa je uvelike ovisna o trećim zemljama kad je u pitanju opskrba lijekovima i njihovim sastojcima, posebno za jeftinije generičke lijekove. To prekomjerno oslanjanje učinilo je opskrbne lance EU-a ranjivijima, a ranjivost dodatno pogoršavaju trenutačne geopolitičke napetosti, gdje svaki poremećaj može dovesti do nestašice lijekova diljem Europe. Imajući to na umu, vjerujemo da je ključno potaknuti proizvodnju lijekova u Europi.

Ključno je riješiti i pitanje financiranja. Moramo promijeniti način na koji se lijekovi kupuju diljem Europe i osigurati da cijena nije jedini čimbenik; dostupnost lijekova, sigurnost opskrbe, ali i proizvodnja u Europskoj uniji također se moraju uzeti u obzir. Klub zastupnika EPP-a pozdravlja mehanizme, posebno financijsku podršku i ubrzanje administrativnih postupaka za strateške projekte, koji će olakšati izgradnju pogona za proizvodnju lijekova na europskom tlu. Također, podržavamo zajedničku nabavu kritičnih lijekova, što je posebno važno za manje države članice, poput Hrvatske, jer se time jača njihova pregovaračka moć i osiguravaju bolji uvjeti nabave. Pacijenti u EU moraju imati pravovremen pristup kritičnim lijekovima pa priuštivim cijenama.