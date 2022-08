EU: Srbija i Kosovo postigli dogovor oko osobnih dokumenata

Šef europske diplomacije Josep Borrell rekao je u subotu da su Srbija i Kosovo riješili etničko pitanje kretanja građana obiju zemalja preko njihovih granica.

“Postigli smo dogovor. U okviru dijaloga kojim posreduje EU, Srbija je pristala ukinuti ulazno-izlazne dokumente za osobe koje imaju kosovske osobne iskaznice, a Kosovo se složilo da ulazno-izlazne dokumente neće uvesti za osobe koje imaju srpske osobne iskaznice”, objavio je Borell na Twitteru.

I am happy that we found a European solution that facilitates travel between Kosovo and Serbia, which is in the interest of all citizens of Kosovo and Serbia.



I thank Aleksandar Vučić and Albin Kurti for their leadership, and underline the excellent practical EU - US cooperation