Etna se ne smiruje: I dalje izbacuje lavu

Etna u utorak i dalje izbacuje lavu na talijanskom otoku Siciliji, dan nakon što su erupcije proizvele veliki oblak pepela koji je zatvorio lokalnu zračnu luku.

Aerodrom u Cataniji u utorak je proradio, no uz stotine podrhtavanja tla Etna daje do znanja da se nije smirila.

Seizmolozi talijanskog instituta INGV zabilježili su "niz intenzivnih potresa" rano u ponedjeljak, kada se Etna probudila i počela izbacivati pepeo i lavu.

Manje erupcije uobičajene su za Etnu, jeadan od najaktivnijih vulkana na svijetu.

Podsjetimo, najjaktivniji europski vulkan Etna na Siciliji erupmirao je u ponedjeljak, a instrumenti su zabilježili više od 130 potresa, najjači od 4.3 stupnja, prenose svjetske agencije. Iz opservatorija je uočen tok lave iz nove pukotine na jugoistočnom krateru.

Foto: Reuters/PIXSELL

Vulkanski pepeo prekrio je obližnja sela, a privremeno je bio prekinut promet na aerodromu u Kataniji.

U ponedjeljak ujutro začula se snažna eksplozija blizu Etne. Na videosnimkama se vidi oblak dima iznad 3350 metara visokog vulkana. Ljudi u podnožju planine pozvani su da se sklone na sigurno.

#Etna's powerful roaring. The birds are literally panicking in the trees. Surreal. #eruption pic.twitter.com/6lnjLwe3qJ