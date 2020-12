Epidemiologinja Petrović: Cjepivo protiv Covida ne mijenja naš gen

Epidemiologinja Goranka Petrović, voditeljica odjela za respiratorne bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kazala je u emisiji HTV-a "Dobro jutro Hrvatska" da je razumljiv otpor ljudi prema novom cjepivu, jer se radi o cjepivu koje je brzo razvijeno, ali ističe da je sigurnosni profil cjepiva jako dobar.

- Međutim, sigurnosno praćenje osoba koje su primile cjepivo je dvije godine, te će rezultati tada biti objavljeni. Ne očekujemo da se nakon par godina jave neke nuspojave, ali valja biti jako oprezan, naglasila je.

Osvrćući se na cjepiva Pfizera i Moderne, kazala je da su ta cjepiva rađena relativno novim tehnologijama, ali te se tehnologije koriste već petnaestak godina u genskoj terapiji pojedinih tumora. Dodala je kako je prvi puta cjepivo proizvedeno s tim tehnologijama, ali da ono ne mijenja naš gen.

Petrović je naglasila kako novog cjepiva neće biti puno na raspolaganju, jer će dolaziti vrlo sporo tijekom sljedećih mjeseci.

- Zbog toga nam je jako važno da zaštitimo prvenstveno rizične skupine. Dakle, osobe koje imaju rizike razviti teške slike bolesti i završiti na bolničkom liječenju, pa nažalost imati i smrtni ishod, rekla je epidemiologinja koja smatra da je dobra odluka što cijepljenje neće biti obavezno.

Ponovila je procjene da treba cijepiti oko 70 posto stanovništva da bi se zaustavilo širenje zaraze virusom.

- No, to je procjena za koju se ne zna koliko je točna, s obzirom na to da za sada nemamo podatke u kojoj mjeri cjepivo štiti od prijenosa, transmisije, zaključila je.

