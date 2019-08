Ekskluzivna ispovijest migranta: Za 8000 eura od Turske do Slovenije

Nema sumnje da je najunosniji ilegalni biznis danas u zemljama regije krijumčarenje ljudi i migranata s obzirom na svotu koja se može zaraditi. Naime, nakon izbjegličke krize 2015. i zatvaranja balkanske rute svota za ilegalno prebacivanje jedne osobe iz Turske do Slovenije popela se od pet pa do vrtoglavih 15 tisuća eura. Da se radi o velikoj zaradi, dokazuju i nedavna uhićenja krijumčara.

Naime, Uskok je temeljem policijske kaznene prijave podigao optužnicu protiv 11 hrvatskih i dva kosovska državljana koje se sumnjiči da su se udružili još u prosincu 2018. na području Primorsko-goranske, Istarske i Brodsko-posavske županije radi krijumčarenja stranaca iz BiH do slovenske granice. Dio okrivljenika preuzimao je strance u vlastite ili iznajmljene automobile, dok je drugi dio okrivljenih svojim vozilima “sudjelovao u prijevozu kao prethodnica, radi izviđanja policijskih ophodnji na ruti kretanja”. Na taj način su, tvrdi tužiteljstvo, omogućili nedozvoljeno kretanje po teritoriju Hrvatske te prelazak granice za najmanje 96 stranih državljana, kao i njihov transfer do državne granice sa Slovenijom i zaradili barem 700 tisuća kuna računajući najmanje 1000 eura po osobi za prelazak preko državne granice s Bosnom i Hercegovinom.

“Krijumčari ljudi danas zarađuju daleko više od krijumčara droge, a ono što je najvažnije – nisu toliko izloženi opasnosti”, kazao je za Večernji list Iračanin Mohammad S. (podaci poznati redakciji) koji već neko vrijeme živi u Hrvatskoj gdje je dobio politički azil. “Bitno da imaš novca, a onda nema nikakve prepreke. Iz Iraka do Italije put me koštao osam tisuća eura. Ono što je najvažnije je stići do Istanbula, a onda dalje sve ide glatko”, govori Mohammad prepričavajući nam kako je prolazio granice sa krijumčarima.

