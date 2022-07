Eksplozija na Hooverovoj brani u SAD-u. Izbio požar, no brzo je ugašen

Danas oko 13.30 sati po loklanom vremenu došlo je do eksplozije na Hooverovoj brani u američkoj saveznoj državi Nevadi.

Snimku eksplozije objavila je turistica Kristy Hairston.

- O moj Bože, nešto je upravo eksplodiralo - objavila je ona uz video.

touring the #hooverdam and heard an explosion #fire pic.twitter.com/1tjWuNWBaZ