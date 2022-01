SIN UBIO RODITELJE?

Dvostruko ubojstvo šokiralo Puljane: 'On je bio čudak, a roditelji divni ljudi'

- Nisam čuo nikakav pucanj i mogu samo nagađati na koji način je to učinio svojim roditeljima. To je strašno i ne mogu vjerovati da se to dogodilo u mojem kvartu - kazao je jedan mlađi Puljanin