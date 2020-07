Dvojica policajaca se hladnokrvno vozila tramvajem bez maski! MUP najavio sankcije

Jedino oni, od svih putnika u tramvaju, nisu imali masku na licu, kazala je čitateljica 24sata koja je u Zagreba snimila policajce kako se u tramvaju voze bez zaštitne maske.

U smjeru Sopota u petak oko 17 sati dva policajca ušla su u tramvaj linije 6 na Trgu bana Josipa Jelačića. Njihova vožnja nije trajala dugo pa su već na Glavnom kolodvoru izašli. No pravilo je pravilo koje bi bez iznimaka trebalo vrijediti za sve građane, bez obzira na to koliko vremenski duga bila ta relacija. Odlukom Stožera civilne zaštite u javnom prijevozu putnici i djelatnici dužni su nositi zaštitne maske za lice, a ako netko u vozilu nema masku, vozač ne smije krenuti. No ovaj put tramvaj je krenuo bez ikakvog upozorenja policajcima.

Nedavno smo svjedočili mučnoj sceni s Glavnog kolodvora kad vlak nije mogao krenuti jer je jedan od putnika odbio staviti masku. Ostali putnici su negodovali, a onda je intervenirala i policija koja ga je izbacila iz vlaka. Putnik je naknadno prijavljen za remećenje javnog reda i mira.

No što je s policajcima iz “šestice” koji misle da se pravilo obveznog nošenja maski u javnom prijevozu ne odnosi na njih? Novinari 24sata upitali su zagrebačku policiju kako komentiraju policajce u tramvaju bez zaštitnih maski.

Odgovorili su: “Odlukom o izmjeni odluke o načinu organizacije javnog prometa u vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, koja je stupila na snagu 25. lipnja 2020., propisano je, između ostalog, da su putnici u javnom prometu obavezni u vrijeme boravka u prijevoznom sredstvu koristiti medicinske maske ili maske za lice. U tom smislu obveze propisane tom Odlukom, bez posebnih izuzetaka, odnose se i na policajce kad kao putnici ili iz razloga obavljanja policijskih poslova borave u prijevoznom sredstvu javnog prometa”.

Dodali su kako će poduzeti sve potrebne mjere i radnje kako bi utvrdili identitet dva policajca u tramvaju te će također utvrditi vrstu i težinu povrede službene dužnosti propisanih odredbama Zakona o policiji te u ovisnosti o utvrđenom pokrenuti odgovarajući disciplinski postupak.