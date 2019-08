Dvije Ukrajinke 'trbuhom za kruhom' stigle u Hrvatsku: Nismo požalile, ovdje nam je najbolje

Valentyna Tereshchenko, 24-godišnja Ukrajinka iz Cherkasyia i njezina prijateljica Olha Valchuk, 23-godišnja, iz Dnipra dvije su djevojke koje su "trbuhom za kruhom" došle upravo u Hrvatsku te posao pronašle u zadarskom kafiću Arkada.

- Vaša je gospodarska situacija bolja od naše u Ukrajini pa smo prijateljica i ja odlučile ovo ljeto raditi u Hrvatskoj. Meni je najprije stigla mama Katarina koja se zaposlila u jednom hotelu nadomak grada, a nakon nje i sestra Anna, koja se odlučila za Zagreb. Došle smo preko jedne agencije i mogu vam reći da nismo požalile. Ja sam radila i na Malti, i u Grčkoj i na Cipru i iako je plaća bila najbolja na Malti nakon što bih platila smještaj ostalo bi mi manje nego ovdje u Zadru, stoga bez zadrške mogu reći da mi je vaša zemlja najbolje »legla«. Posao je dobar, ljudi dragi, kako kolege tako i mušterije i stvarno se ne mogu požaliti. A i Zadar je predivan. Doduše, slabo sam ga stigla obići jer popodne radim, a jutrima spavam, no ono što sam vidjela mi se jako svidjelo- rekla je Valentyna za Zadarski list.

Njezina prijateljica Olha se slaže s njom te ističe kako je jako zadovoljna ovdje.

- Ne stignem puno ići po gradu no Morske orgulje i Pozdrav Suncu sam vidjela, a to je, kako sam čula, ono najzanimljivije što nudite. Puno se radi pa slobodnog vremena i nema za bacanje tako da nam je ritam: spavanje do kasno, odlazak u kupovinu i onda posao. Kuhamo kući i za razliku od Cipra gdje je bilo teško naći sve namirnice na koje smo naviknule u Ukrajini, ovdje, kako sam vidjela, imate izvrstan izbor hrane- rekla je za Zadarski list.

Obje su djevojke istaknule kako ovdje i u Ukrajini ima dosta sličnih riječi, što im olakšava sporazumijevanje. O političkoj pozadini i sceni nisu htjele pričati jer, kako kažu, nemaju interesa za to područje.

- Ono što nas zanima je posao i prilika da živimo od svog rada, no nažalost to je u Ukrajini jako teško. Kao i kod vas mladi odlaze u inozemstvo, gospodarstvo nam propada, a političari se bore za svoje stolice. Na političkoj razini ćete stalno čuti o nekakvom antagonizmu na relaciji Rusi – Ukrajinci, no među običnim ljudima toga nema. I oni i mi smo zapravo žrtve sistema i teško živimo pa stoga među običnim ljudima - radnicima nema netrpeljivosti, prijatelji smo i ne razmišljamo o tome- kazala je Olha za Zadarski list. Djevojke dodaju kako je kod njih "obećana zemlja" Poljska, ali im je Hrvatska liberalnija pa su zato odlučile doći ovdje.