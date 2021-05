Dva muškaraca sukobila se zbog transparenta potpore Nezavisnoj listi Filipa Zoričića

Protiv dvojice muškaraca, simpatizera Nezavisne liste Filipa Zoričića i IDS-a, koji su se jutros sukobili na Velom vrhu u Puli oko postavljanja transparenta, pokrenut je prekršajni postupak, izvijestila je u četvrtak poslijepodne istarska policija.

Naime, izgred se dogodio jutros u 7,45 sati na kružnom toku na Velom vrhu u Puli. Policija je utvrdila da su se dvojica muškaraca prilikom remećenja javnog reda i mira vikala jedan na drugog i sukobili se zbog transparenta potpore Nezavisnoj listi Filipa Zoričića koji je bio postavljen uz nogostup.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, policija će protiv te dvojice pokrenuti prekršajni postupak, priopćila je policija.

Predsjednik pulskoga IDS-a Robert Cvek rekao je jutros na izvanrednoj konferenciji za novinare da se izgred dogodio kada su "osobe s Nezavisne liste Filipa Zoričića neovlašteno postavljale transparente na javnoj površini".

"S obzirom na to da to nije dopušteno, djelatnici gradskog poduzeća 'Herculanea' uklonili su transparente, a volonteri IDS-a koji su se ondje našli bili su fizički napadnuti i upućene su im prijetnje", izvijestio je Cvek.

Iz Nezavisne liste Filipa Zoričića reagirao je član Ivan Žagar, koji je pak rekao da je jutros zapravo napadnut njihov simpatizer, a ne obratno, kako tvrde iz IDS-a.

"Jedan od naših simpatizera postavio je jutros u blizini rotora na Velom vrhu transparent na kojem je pisalo 'Potrubi za promjene, glasaj za Filipa'. Ubrzo su stigli djelatnici 'Herculanea' i na pristojan način zamolili su ga da makne transparent s javne površine, na što im je on odgovorio da je to njegovo privatno vlasništvo te kako će ga maknuti za pola sata", izvijestio je Žagar. Dodao je kako se u tom trenutku umiješao nepoznati muškarac, koji je na silu skinuo transparent i fizički napao simpatizera Nezavisne liste, nakon čega je došlo do naguravanja.

