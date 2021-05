Dva manja potresa osjetila su se noćas u središnjoj Hrvatskoj: 'Zidovi su kvrcnuli'

Noćas su se osjetila dva slabija potresa na području središnje Hrvatske, javlja EMSC.

Prvi potres je bio jačine 2.4 stupnja po Richteru u 2:20 epicentrom 26 kilometara zapadno od Siska i to na dubini od 15 kilometara.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M2.4 in Croatia 41 min ago pic.twitter.com/whedWON7Gy