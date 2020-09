Društvene mreže gore zbog incidenta u poznatom muzeju: Studenticu nisu pustili zbog dekoltea

Slavni francuski muzej d'Orsay našao se na meti kritika nakon što je studentici francuske književnosti Jeanne zabranio ulazak zbog prevelikog dekoltea na haljini.

Iako je taj muzej dom nekih od najslavnijih prikaza nagog ljudskog tijela u povijesti slikarstva, muzejsko osoblje ju je odbilo uz objašnjenje "pravila su pravila".

- Oh ne, to neće biti moguće. To nije dopušteno i neprihvatljivo je - kazao je prodavač karata.

Nakon što je obukla jaknu ulazak joj je ipak dopušten, ali njezina je priča postala viralna na društvenim mrežama. Muzej se u konačnici ispričao.

- Duboko žalimo zbog toga i ispričavamo se uključenoj osobi s kojom pokušavamo stupiti u kontakt - stoji u isprici muzeja objavljenoj na Twitteru.

Iz muzeja su zatim studenticu osobno kontaktirali telefonom i izrazili još jednom iskrenu ispriku. To je studenticu zadovoljilo, ali zamjera jer smatra da javni odgovor muzeja na Twitteru "ne prepoznaje seksističku i diskriminatornu prirodu događaja".

No navodi da previše voli umjetnost te nije ogorčena zbog onog što se dogodilo te će se ponovno vratiti u muzej.