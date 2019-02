Drogu je švercao u podmornicama i traktorima, evo kako je funkcionirao okrutni narkokartel

U modernim vremenima nema većeg kriminalca od njega. Veći je od bilo kojeg šefa organiziranog kriminala na svijetu, a veći je čak i od terorista kao što je bio Osama bin Laden.

Tim je riječima jedan agent DEA-e, američke agencije za borbu protiv droge opisao Joaquína Guzmána, omanjeg Meksikanca, koji je diljem svijeta poznat po svom nadimku El Chapo, ili u prijevodu Kratki. El Chapo je godinama vodio jedan od najozloglašenijih narkokartela na svijetu, onaj iz Sinaloe. “Proslavio” se spektakularnim bjegovima iz zatvora, koji su uključivali i kopanje višekilometarskih tunela, a njegov život dobar je predložak za kakav kriminalistički film. Uostalom, njegov lik i djelo već su ovjekovječeni u seriji “Narcos”, a pod svjetla medijskih reflektora posljednjih mjeseci dospio je jer mu je u SAD-u, točnije u Brooklynu u New Yorku 5. studenog počelo suđenje koje se uskoro pretvorilo ne samo u medijsku već i turističku atrakciju.

Redovi za sudnicu

Jer koliko god nekome to čudno zvučalo, ljudi su, kako pišu američki mediji, doslovno satima stajali u redu, samo kako bi ušli u sudnicu i uživo vidjeli jednog od najozloglašenijih svjetskih kriminalaca. The New York Times tako je nedavno objavio reportažu u kojoj je upravo suđenje El Chapu predstavio kao novu, najpoželjniju turističku destinaciju Velike Jabuke, a da bi vidjeli El Chapa, ljudi su doslovno od zore stajali u redovima. U jednom od takvih redova novinari The New York Timesa našli su šaroliko društvo: diplomate iz Gvatemale, pravnike iz Denvera, par iz Litve...

– Pa nitko mi neće vjerovati da sam bio na suđenju El Chapu. To je bolje od odlaska na Broadway i gledanja mjuzikla – pojasnio je jedan od turista novinarima zašto satima stoji u redu kako bi vidio svjetski poznatog kriminalca.

A jesu li onim što se događalo u sudnici bili fascinirani i porotnici, moglo bi se uskoro doznati. Jer suđenje koje je počelo 5. studenog, okončano je ovaj tjedan kada se porota povukla na vijećanje. U toj poroti je sedam žena i pet muškaraca, a El Chapo im je prije početka suđenja poručio da “će biti milostiv i da ih neće ubiti”. Ne zna se je li ta rečenica utjecala na to da čak jedna trećina onih koji su pozvani da budu u poroti, u poroti nije htjela sudjelovati, a ovoj 12-ici koja će na koncu odlučivati o El Chapovoj sudbini identiteti su tajni. I ne samo da su im identitet tajni, već nije dopušteno ni njihovo fotografiranje, a sve vrijeme suđenja bili su pod jakom policijskom zaštitom. Da strah za njihovu sigurnost nije neosnovan, jasno je čim se čuje za što je El Chapo optužen i suđen. Tužiteljstvo ga, osim za trgovinu drogom, tereti za sudjelovanje u najmanje 33 ubojstva, a toliki broj ubojstava šokirao je i samog suca.

– Možda je to malo previše. Molim vas da ne budete površni. Očekujem da svako od tih ubojstva povežete s El Chapom – kazao je sudac tužiteljstvu.

Koliko su tužitelji u svom poslu uspjeli, vidjet će se kada se porota vrati u sudnicu, a činjenica da ni nakon nekoliko dana vijećanja nisu donijeli odluku, za El Chapove odvjetnike je dobra stvar. Tijekom suđenja tužiteljstvo je predložilo i saslušalo 50-ak svjedoka, a u spisu su imali i 14.000 stranica dokumenata te 117.000 audiosnimaka. Svjedoci tužiteljstva u sudnici su pričali šokantne stvari, a javnost, kako američka tako i svjetska je po prvi put dobila uvid u način na koji funkcionira neki narkokartel. Čulo se tako da se kokain iz Meksika u Ameriku transferirao na razne načine, koji su uključivali podmornice, kamione, avione i traktore, a čulo se i da je El Chapo na jednom od svojih imanja imao zvučno izoliranu sobu za ubijanje, koja je na podu imala odvod, kako bi se ubrzao proces čišćenja nakon mahom svirepih ubojstava.

– Iz te sobe nitko nije izlazio živ – kratko je, no vrlo slikovito opisao jedan od svjedoka na suđenju.

Drugi svjedok, inače El Chapov bivši tjelohranitelj, svjedočio je da je El Chapo brutalno prebio najmanje trojicu muškaraca prije no što ih je ubio.

– Mlatio ih je tri sata. Izgledali su kao polomljene lutke. Sve su im kosti bile slomljene. Nisu se mogli micati, no El Chapo ih je i dalje udarao rukama i oružjem prije no što ih je ubio – kazao je taj svjedok, koji je iskazivao i kako je El Chapo neke od onih koje je osobno ubio, žive zakopao.

Tijekom suđenja spominjala su se i imena meksičkih političara, uključujući i donedavnog predsjednika Meksika Enriquea Peñu Nieta. Njemu je El Chapo, ispričao je svjedok Alex Cifuentes, navodno dao 100 milijuna dolara mita. Cifuentes je bio dugogodišnji El Chapov bliski suradnik, dok je Nieto bio predsjednik Meksika od 2012. do 2018. Prema iskazima svjedoka, Nieto je navodno tražio mito od 250 milijuna dolara, no nije toliko dobio. Ima li u toj priči istine, teško je reći, a Nietov glasnogovornik te je optužbe nazvao lažima i klevetama. Cifuentes je pak te optužbe prvi put izgovorio malo nakon što je 2013. uhićen u SAD-u, a sada ih je ponovio i tijekom suđenja El Chapu.

On je otkrio i neke jezovite stvari iz svakodnevnog života El Chapa, poput onih da su mu radi seksa dovođene djevojčice od 13 godina.

– Žena imenom Comadre Maria, rutinirano je slala El Chapu fotografije djevojčica, koje bi on i njegovi suradnici potom pokupili. Djevojčice su dovođene u planinsko skrovište El Chapa gdje su drogirane i silovane. Ona je za to dobivala 5000 dolara po isporuci – kazao je Cifuentes.

Njegove navode potvrdili su i dokumenti iz kojih proizlazi da je El Chapo te djevojčice zvao svojim vitaminima te je tvrdio da mu seks s njima produljuje život. Kada se za to čulo u sudnici, El Chapo je javnosti preko odvjetnika zanijekao te optužbe, nazvavši ih nestvarnima.

Osim tih šokantnih detalja, tijekom suđenja, koje su američki mediji nazvali procesom stoljeća, doznalo se mnogo toga i o poslovnoj filozofiji El Chapa. On je očito uvijek tražio nove putove za svoj proizvod, a jedan od takvih putova bio je i preko Kanade. Naime, El Chapo je shvatio da se kilogram kokaina u SAD-u prodaje za 25.000 dolara, dok se za istu količinu droge u Kanadi može dobiti oko 35.000 dolara. S obzirom na to da se tu radilo o zaradi od milijardu dolara godišnje, El Chapo je našao način kako da droga dođe do Kanade, a onda preko Kanade i do Amerike. Jedna od luđih kamuflaža bila je ona s lažnim bananama. Naime, u lažne banane stavljao se kilogram kokaina, a te lažne banane potom bi pomiješane s pravima, bez ikakvih većih problema prošle carinu te ušle bilo u Ameriku ili Kanadu. A kako je sve kartel Sinaloa pod El Chapovim vodstvom krijumčario drogu, možda je najbolje opisao Jesus Vincente Zambada Niebla, sin jednog od vođa kartela Sinaloa.

>> Uspon i pad meksičkog Pabla Escobara, Joaquina "El Chapa" Guzmana

[video: 27679 / ]

On se na El Chapovom suđenju pojavio kao svjedok, i to dosta bitan jer ga je njegov otac, Ismael El Mayo Zambada još kao dječaka vodio na poslovne sastanke s partnerima, šefovima i kupljenim policijskim i vojnim službenicima. Drugim riječima, već rođenjem bio je predodređen da jednog dana preuzme obiteljski posao s kokainom. Svjedočio je pet sati, razotkrivši mnoge tajne kartela, a u svom iskazu je, među ostalim, kazao:

– Moj otac i El Chapo drogu su prevozili vlakovima, automobilima, podmornicama, avionima pa čak i hladnjačama za meso. Za mito je otac mjesečno izdvajao oko milijun dolara, a jedan general, djelatnik Ministarstva obrane za svoje je usluge mjesečno primao 50.000 dolara. Mito je primao i tjelohranitelj bivšeg meksičkog predsjednika Vincentea Foxa, a mi nismo poslovali samo u Meksiku već i u Hondurasu te Belizeu. Bilo je tu svega, pa se tako primjerice 2007. na sastanku s visokopozicioniranim političarima i predstavnicima Pemexa, meksičke nacionalne naftne kompanije, raspravljalo i o transportu 100 tona kokaina. Droga se trebala prevesti tankerima te kompanije – kazao je Zambada, koji je inače do ovog svjedočenja, kojim je izdao i El Chapa i svog oca “ponosno” nosio titulu kartelskog princa.

Šokantnije od priča kako posluje kartel Sinaloa bile su njegove tvrdnje da je radio za DEA-u, ali i da ga je s DEA-om prvi spojio El Chapo. No ta je priča ostala poprilično nejasna i nedorečena jer sudac nije dopustio da svjedok o tome iskazuje, smatrajući da bi to moglo zbuniti porotu.

Obitelj Zambada očito je odlučila okrenuti leđa El Chapu jer je svjedočio i Vincentov stric Jesus Zambada Garcia, koji je bio jedan od glavnih računovođa kartela. I njegovo je svjedočenje bilo spektakularno jer je, među ostalim, kazao da je kartelove konvoje s drogom nerijetko štitila meksička obavještajna služba, a kazao je i da je zarada kartela po jednoj isporuci droge bila oko 390 milijuna dolara. S obzirom na takvu zaradu, ne čudi što je El Chapo godinama bio na Forbesovoj listi najbogatijih ljudi svijeta, a da je volio život na visokoj nozi, svjedoče interijeri njegovih vila, kao i činjenica da je njegov omiljeni pištolj bio ukrašen zlatom i dijamantima.

Vjerovali ili ne

El Chapo je američkim i meksičkim vlastima godinama bio neuhvatljiv, a razlog tome je i to što je vodio enkriptirane razgovore. Sustav enkripcije specijalno za njega napravio je jedan računalni stručnjak, koji je također svjedočio na suđenju. Iz njegova iskaza čulo se i da je El Chapo taj sustav enkripcije, među ostalim, koristio kako bi pratio i prisluškivao svoje brojne ljubavnice, od kojih je jedna svjedočila na suđenju. Njezino svjedočenje vjerojatno spada u rubriku vjerovali ili ne, jer je opisala kako su im meksički policajci upali u kuću, no El Chapo im je gol, s pištoljem u rukama, uspio pobjeći kroz tunel, koji je bio prokopan ispod kupaonice. Inače, cijelom suđenju nazočila je El Chapova supruga Emma Coronel, s kojom ima dvije kćeri blizanke. I nju je El Chapo pratio, a zahvaljujući tome u sudnici su prezentirane neke poruke koje su međusobno izmjenjivali.

Malo nakon spomenutog bijega, El Chapo je supruzi poslao poruku:

– Morao sam pobjeći. Čuo sam ih kako lupaju na susjedna vrata, no uspio sam pobjeći. Donesi mi odjeću, obuću i crnu kremu za brkove.

Sljedeća poruka koji su izmijenili odnosila se na poklon koji je namjeravao kupiti jednoj od kćeri za rođendan.

– Naša kći je neustrašiva. Kupit ću joj AK- 47 (kalašnjikov, op.a.), pa onda više vremena može provoditi sa mnom – napisao je El Chapo supruzi u toj SMS poruci.

Na sve što je tužiteljstvo prezentiralo sudu El Chapo je odgovorio samo jednim dokumentom i jednim svjedokom. Hoće li mu to biti dovoljno da ga spasi od doživotnog zatvora, znat će se kada porota završi s vijećanjem.

