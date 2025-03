FOTO Kotlovi puni droge: Pogledajte kako su hrvatski i kanadski državljani krijumčarili 280 kg kokaina iz Meksika

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (USKOK) donio je rješenje o provođenju istrage protiv trojice hrvatskih državljana (rođenih 1977., 1986. i 1999.) te jednog kanadskog državljanina (rođenog 1980.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja. Istraga je pokrenuta na temelju kaznene prijave Policijske uprave primorsko-goranske, uz podršku dokumentacije od Ureda okružnog tužitelja u Frankfurtu na Majni i carinske službe Njemačke.

Osnovana sumnja upućuje na to da su okrivljenici, u razdoblju od veljače do lipnja 2024., u Rijeci, Hrvatskoj, te u Sjedinjenim Meksičkim Državama (SMD) i drugim zemljama, osnovali zločinačko udruženje radi neovlaštene nabave i krijumčarenja velikih količina droge. Prema nalazima, organizirali su uvoz najmanje 280 kilograma kokaina i 100 kilograma metamfetamina iz Meksika u Hrvatsku, s ciljem prodaje na ilegalnom narko-tržištu Europske unije. Droga je bila sakrivena u oplatama dva kotla za ugostiteljstvo, a krijumčarenje je provedeno kroz dvije pošiljke koje su putovale zračnim putem preko Međunarodne zračne luke Frankfurt na Majni do Zagreba.

Prva pošiljka, s 140 kg kokaina i 51 kg metamfetamina, stigla je u Zagreb 18. ožujka 2024., dok je druga, s istom količinom droge, zaplijenjena tijekom carinskog pregleda u Frankfurtu 7. lipnja 2024., unatoč tome što je pošiljka kasnije puštena u promet radi praćenja stvarnog primatelja. Okrivljenici su, sukladno dogovoru, organizirali prihvat i vađenje droge u Rijeci, te je prva pošiljka prodana na crnom tržištu za najmanje 4 milijuna eura, dok je druga zaplijenjena prije distribucije.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predložiti određivanje istražnog zatvora za sve okrivljenike, dok istraga nastavlja rasvijetljavati detalje ovog međunarodnog krijumčarskog lanca, uz blisku suradnju s njemačkim i meksičkim vlastima. Ovaj slučaj ističe ozbiljnost borbe protiv organiziranog kriminala i međunarodne suradnje u suzbijanju droge u Europi.