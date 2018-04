Dražen Slavica: I moja obitelj zaslužuje ispriku

Očekivao sam oslobađajuću presudu, koliko god da mi je sve to bilo potresno, potresnije nego prvi put. Al’, eto, tužiteljstvo je najavilo žalbu. Stvarno mi nije jasno na šta će se više žalit. Hoćemo se glupirat k’a i do sada? Zašto se to radi? Je li to na osobnoj razini? Više ništa ne znan. Za sve ove godine kroz pravosuđe je prošao niz ljudi, a s druge strane samo jedan čovik. Ja. I tako već jedanaest godina. Kad je kraj? Sudac je na šezdeset stranica obrazložio zašto me oslobađa. Što sad? Pisat novu optužnicu? Moja agonija još nije prestala – govori nam Dražen Slavica dan nakon što je u Županijskom sudu u Zadru predsjednik sudskog vijeća Boris Radman na izricanju presude obrazložio da Slavica nije iz nehaja skrivio smrt vatrogasaca Dine Klarića, Ante i Ivice Crvelina, Ivana Marinovića, Marka Stančića, Gabrijela Skočića, Hrvoja Strikomana, Tomislava Crvelina, Josipa Lučića, Karla Ševerdije, Marka Kneževića i Ante Juričeva-Mikulina te teške ozljede Frane Lučića, vatrogasaca koji su stradali u požaru na otoku Kornatu 30. kolovoza 2007.

Druga je ovo presuda s istim ishodom, a prvotno je protiv Slavice bio obustavljen poslije iznova pokrenut kazneni progon. No, nije tu kraj sudskog postupka i zapravo je teško prognozirati kada će pravosuđe pravomoćno zatvoriti ovo poglavlje života obitelji stradalih gasitelja i obitelji njihova tadašnjeg zapovjednika Dražena Slavice.

