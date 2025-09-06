Drama u Njemačkoj: Hrvat (25) noževima nasrnuo na susjede i policiju, ranjen je u pucnjavi

U Sassenbergu, u njemačkoj saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija, 25-godišnji Hrvat teško je ranjen u petak popodne nakon što je, prema informacijama njemačke policije, napao policajce noževima. Fenix-magazin doznaje da je incident eskalirao oko 14:30 sati, kada je mladić, unatoč upozorenjima, krenuo prema policajcima s oružjem u rukama.

Nakon što se nije zaustavio na naredbe policije, jedan od policajaca bio je prisiljen ispaliti hitac, koji je pogodio mladića u gornji dio tijela. Iako je teško ozlijeđen, stanje Hrvata nije životno ugroženo, a odmah je prevezen u bolnicu.

Sukob je započeo kada je 39-godišnji muškarac prijavio policiji da je došlo do incidenta s 25-godišnjim susjedom. Prema izvješćima, mladić je tijekom svađe izvukao dva noža i napao 39-godišnjaka te još jednog susjeda (50), nanoseći im lakše ozljede. Nakon toga je pobjegao s mjesta događaja, ali je ubrzo lociran.

Kada je policija stigla do njega, mladić je, prema izvještajima, ponovo nasrnuo noževima, što je izazvalo reakciju policije i pucnjavu. Istraga o opravdanosti upotrebe vatrenog oružja je u tijeku.

Na isti dan, u Ulmu je policija također bila prisiljena reagirati upotrebom vatrenog oružja. Građani su prijavili 37-godišnjeg muškarca koji je na javnoj površini mahao nožem. Kada su policajci stigli na mjesto događaja, napadač je nasrnuo na njih, zbog čega je jedan od njih ispalio hitac. Iako nije ozlijeđen, napadač je nakon što je svladan, prevezen u bolnicu na daljnju medicinsku procjenu. Motiv njegovog napada još uvijek nije razjašnjen.