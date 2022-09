Drama u Londonu: Na pisti se sudarila dva aviona

U londonskoj zračnoj luci Heathrow sinoć oko 20 sati po lokalnom vremenu došlo je do sudara dvaju aviona. Deseci vozila hitnih službi izašli su na teren, no čini se kako je došlo tek do manje materijalne štete.

Portal My London News prenosi svjedočanstva putnika prema kojima izgleda da su avioni krilima zapeli jedan za drugog prilikom taksiranja pistom. Navodno je došlo do udara zrakoplova Korean Air u zrakoplov Iceland Air 757, pri čemu je jedan od njih ostao malo udubljen, pišu britanski mediji. Na slikama s mjesta nesreće može se vidjeti da zrakoplov Iceland Aira ima oštećenje na repnoj površini.

Korean Air 777 collides with a Icelandair 757 while taxiing to takeoff at London's Heathrow Airport. No injuries reported. https://t.co/MWHr0CMZfe



📷 Aviation_jamie/ashley50439353 pic.twitter.com/Yf8RdEbjz3 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 28, 2022

Jedan je putnik na društvenim mrežama napisao kako su se vozili pistom kada su ih "odjednom zaustavile Hitne službe", te da im je rečeno da je došlo do tehničkih poteškoća. "Poprilično sam siguran da smo upravo udarili u drugi avion" napisao je drugi.

Svi su putnici u međuvremenu evakuirani, a odgovorne službe istražuju kako je došlo do nesreće.

VIDEO: Isplati se očistiti radijatore: Uklanjanje prljavštine iz njih može vam uštedjeti novac