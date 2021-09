Drama na Kanarima: Vulkan i dalje izbacuje lavu koja ide prema obali i izaziva novu opasnost

Lava koja izbija iz prve vulkanske erupcije na Kanarskim otocima u posljednjih 50 godina prisilila je u utorak vlasti da evakuiraju još jedan dio općine El Paso na otoku La Palma te pozovu posjetitelje koje je privukao fenomen da se drže podalje.

Ljudi iz područja Tacande Alto evakuirani su u ponedjeljak kasno navečer i u utorak ujutro nakon što je lava počela izbijati iz druge pukotine vulkana Cumbre Viejo, rekao je državnoj televiziji TVE gradonačelnik El Pasa, Sergio Rodriguez.

"Lava na putu prema moru bila je malo hirovita te je skrenula sa svoga puta", rekao je Rodriguez.

Dosad je oko 6000 od ukupno 80.000 osoba koje žive na otoku bilo prisiljeno napustiti svoje domove kako bi pobjegli od erupcije, izvijestila je TVE.

Vulkan je počeo eruptirati u srijedu nakon što su La Palmu, otok u Kanarskom arhipelagu koji se nalazi najsjeverozapadnije, potresle tisuće potresa prethodnih dana. To je prouzročilo izbacivanje lave stotinama metara u zrak, koja je progutala šume i izbacila rastaljeno kamenje prema oceanu preko rijetko naseljenog područja La Palme.

Nisu prijavljeni smrtni slučajevi ili ozljede, no snimke dronom pokazale su kako dva jezika crne lave stvaraju zastrašujući vulkanski tok koji se slijeva kroz krajolik dok se spušta niz zapadnu stranu vulkana prema moru.

Stručnjaci kažu da bi lava, ako i kad dosegne more, mogla izazvati još eksplozija i oblaka otrovnih plinova.

Pomorske vlasti zatvorile su dvije nautičke milje mora kao mjeru opreza kako bi "spriječili znatiželjnike na čamcima i spriječili da plinovi ugroze ljude", rekao je radijskoj stanici Cadena SER lokalni čelnik Mariano Hernandez.

