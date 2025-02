Drakonske kazne: HZZO želi smanjiti stope bolovanja, evo koliko ćete platiti za simuliranje

Bolovanja su, između ostalog, jedna od glavnih tema hrvatskog, ali i svjetskog zdravstva. Prema podacima iz 2024. godine, za naknade vezane uz bolovanja HZZO je izdvojio oko 220 milijuna eura, a s obzirom na najavljeno značajno podizanje naknada za bolovanja koja idu na trošak HZZO-a, taj će iznos rasti. Sukladno tome, logično je da HZZO želi smanjenje stope bolovanja koja se u Hrvatskoj kreće oko devet posto što je sukladno i europskom prosjeku.

Obiteljski liječnici tako imaju naputak prema kojem bi HZZO liječnike kod kojih utvrdi nepravilnosti u provedbi ugovornih obveza trebao prijaviti prekršajnom sudu, u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju. Prekršajne sankcije odnose se na bolničke liječnike zbog propisivanja lijekova mimo liste, na obiteljske liječnike zbog duljine bolovanja, ali i na pacijente koji mogu simulirati ne bi li dobili bolovanje. Svaki osiguranik koji svjesno prouzroči bolovanje i namjerno sprečava ozdravljenje, za vrijeme bolovanja radi poljoprivredne ili neke druge poslove ili bez odobrenja liječnika otputuje iz mjesta prebivališta, može se kazniti novčanom kaznom.

Prekršajne kazne predviđene zakonom kreću se u rasponu od 660 do 2650 eura za liječnika koji neosnovano drži pacijenta na bolovanju, odnosno od 1060 do 1990 eura za pacijente koji simuliraju. Mjere su to za koje u HZZO-u smatraju da bi osiguranike trebale odvratiti od neopravdanog traženja bolovanja. Liječnici pak smatraju kako se ovim kaznama pokušava njih zastrašiti te tvrde kako je njihov posao liječiti, a tek onda sve ostalo.