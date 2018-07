Dozvoljava li vaš poslodavac nogometno ludilo u uredskoj atmosferi?

Nogometno ludilo zaludilo je svijet, a hrvatsko tlo posebno podrhtava od ponosa, jer su naši dečki izborili četvrtfinale te se u subotu bore s domaćinom - Rusijom za prolazak u polufinale! Čestitke našim nogometašima, jer njihov nogometni svjetski put u Rusiji nije bio nimalo lak, pogotovo kada se sjetimo posljednje utakmice u nizu, one s Danskom.

Kako prenose hrvatski news portali ponestaje mjesta za put u Rusiju, busevi se pune do posljednjeg mjesta, pa je pravo vrijeme da se odlučite krećete li na put podržati naše nogometaše ili ćete uživati u virtuoznom nogometu u udobnosti vašeg naslonjača.

[video: 25621 / ]

Posao.hr tim u tu je svrhu istražio koliko su poslodavci 'otvoreni' prema nogometnom ludilu i euforiji koja nas je omamila ovih dana te puštaju li svoje zaposlenike da godišnji odmor organiziraju 'ad hoc', kako bi podržali naše nogometaše u Rusiji.

Na uzorku od 150 ispitanika, među kojima je 66% muškaraca (logično) te 34% žena, doznali smo koliko se nogometne utakmice uopće prate. Čak 62% ispitanika odgovorilo je da planira redovito pratiti Svjetsko nogometno prvenstvo, 15% planira pratiti samo utakmice u kojima nastupa naša reprezentacija, 12% ne planira pratiti prvenstvo, ali će pogledati neke utakmice, dok 11% ispitanika nogomet uopće ne zanima.

Ambijent u kojemu se prate utakmice umnogome utječe na sam doživljaj iste, pa je čak 55% ispitanika odgovorilo da utakmice planira pratiti kod kuće ili u kafiću, i to poslije posla. Nekolicina ispitanika taj si luksuz može dopustiti i na poslu, svega 14%, a u jednakom postotku odgovorili su i ispitanici koji uopće ne planiraju pratiti utakmice – ni za vrijeme posla, ni poslije njega. Samo 8% ispitanika iskoristit će godišnji odmor i kod kuće pratiti sve utakmice, 4% će uzeti slobodne dane kako bi pratili zanimljive utakmice, 2% planira odglumiti bolest kako bi mogli pratiti prvenstvo do kraja, a put u Rusiju planira tek 3% ispitanika. Vjerujemo da se ta brojka drastično promijenila ovih dana, što govore i turističke agencije, koje su bukirane do posljednjeg mjesta. Kockice neće faliti u Rusiji!

Organiziranje zajedničkog gledanja utakmice nakon posla, čini se još uvijek nije zaživjelo na našim prostorima. Čak 62% ispitanika odgovorilo je kako nema inicijative za takvo što. Nekolicina kolega ipak pokreće zajedničko gledanje i to njih 16%. Da postoji inicijativa, a poslodavac ne odobrava odgovorilo je 11%, a u jednakom postotku odgovaraju i oni koji to ipak planiraju.

[video: 25648 / ]

Fleksibilnije radno vrijeme na poslu za vrijeme trajanja tako posebnog događaja za našu malenu zemlju, nešto je što si svi zaluđenici u nogomet priželjkuju. Tog je mišljenja čak 32% ispitanika, dok ih 42% ima isto mišljenje, no jednako podržava stav da se posao ipak mora odraditi usprkos fleksibilnosti radnog vremena. Čak 18% ispitanika smatra da takav sportski događaj ne smije ometati fiksno radno vrijeme, dok 8% ispitanika uopće ne zanima nogomet.

Da poslodavac treba imati razumijevanja za euforiju oko nas i podržavati uzimanje godišnjeg odmora te slobodnih dana, smatra čak 33% ispitanika, ali uz opravdanje da posao ne smije patiti. Čak 32% odgovorilo je da njihov poslodavac neće tolerirati uzimanje godišnjeg kako bi popratili taj jedinstveni događaj u Rusiji. Da poslodavca ne zanima kada kako i gdje ćete koristiti godišnji odmor odgovara 26% ispitanika, a samo 10% njih ima potpuno razumijevanje i podršku poslodavca za nogometnu euforiju i zaluđenost 'najvažnijom sporednom stvari na svijetu'.

Sada, kada smo na korak polufinalu, finalu, a potom i zlatu (jer mi vjerujemo u naše Vatrene), pitali smo ispitanike i koliko su njihovi poslodavci blagonakloni prema eventualnom kašnjenju na posao, kada se slavlje produži do dugo u noć. Čak 28% ispitanika odgovorilo je da će imati problema ukoliko slavlje bude uzrok kašnjenja (više od dozvoljenog) na posao drugi dan, 25% nema opravdanja za kašnjenje, u jednakom postotku su i ispitanici koji ne planiraju pretjerati sa slavljem, a 21% ispitanika tvrdi da ne bi imali problema ukoliko drugi dan zakasne na posao.