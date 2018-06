Ljeto će još malo pričekati! Ujutro temperature i 8 stupnjeva!

Subota će u Hrvatskoj biti pretežito sunčana, a na kopnu uz umjerenu naoblaku, izvijestio je DHMZ.

U unutrašnjosti ujutro magla. Vjetar slab, u Slavoniji do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito u prvom dijelu dana, a poslijepodne prolazno sjeverozapanjak. U nedjelju i početkom novoga tjedna barem djelomice sunčano, ali i relativno svježe, posebice u unutrašnjosti, gdje mjestimice može pasti malo kiše, dok će na Jadranu povremeno biti i vjetrovito, javlja HRT.



Subota - barem djelomice sunčano, relativno svježe, bura



U Slavoniji, Baranji i Srijemu će se tijekom noći razvedriti, pa će ujutro biti sunca. Danju treba računati na promjenljivu naoblaku iz koje se kiša uglavnom ne očekuje. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i najviša temperatura bit će oko 20 °C.



U središnjoj Hrvatskoj ujutro mjestimice može biti magle, a danju će biti djelomice sunčano uz uglavnom slab vjetar. Ujutro prilično svježe s najnižom temperaturom između 8 i 11 °C.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. U gorju tijekom dana umjereno oblačno, a ujutro po kotlinama mogućnost magle. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na moru umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana s olujnim udarima. Najviša temperatura na sjevernom Jadranu oko 25 °C, a najniža oko 15 °C, dok će po kotlinama gorske Hrvatske ujutro biti samo od 6 do 8 °C.



U Dalmaciji sunčano, uz umjerenu do jaku buru, a poslijepodne na otvorenom moru sjeverozapadnjak i većinom umjereno valovito more. Najniža jutarnja temperatura od 12 °C u Zagori do 17 °C na otocima, a najviša dnevna između 22 i 27 °C.



I na krajnjem jugu Hrvatske svježije nego u petak, uz umjerenu do jaku buru, a poslijepodne sjeverozapadnjak. U noći i ujutro još će biti kiše i pljuskova, zatim će se razvedriti. Najviša temperatura od 25 do 28 °C.

Od nedjelje - toplije, ali i dalje relativno svježe, na Jadranu i vjetrovito



U danima koji slijede u unutrašnjosti i dalje promjenljivo, a mjestimice može biti i malo kiše. Povremeno će puhati umjeren sjeveroistočni vjetar, osobito od utorka, a u istočnoj Hrvatskoj u nedjelju još sjeverozapadnjak. Iako će temperatura postupno rasti, valja računati na i dalje hladnije vrijeme od prosjeka.



Premda toplije nego na kopnu i uz blagi porast temperature, razmjerno svježe bit će i na Jadranu. I dalje će puhati umjerena i jaka bura, osobito tijekom utorka, te povremeno stvarati probleme u prometu i ohlađivati more. A očekuje se i uglavnom suho vrijeme, te barem djelomice sunčano.

Najviša temperatura danas od 17 do 22 na kopnu te od 23 do 27 °C na obali i otocima.