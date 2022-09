Doznajemo: Na čelo Fonda za okoliš imenovan je Luka Balen

Luka Balen novi je šef Fonda za zaštitu okoliša, odlučila je, kako doznajemo, Vlada na zatvorenoj sjednici.

Balenovo imenovanje svojevrsno je iznenađenje, budući da se kao favorit ranije spominjao Siniša Grgić, za kojega su, kako se moglo čuti, lobirali pojedini savjetnici premijera Plenkovića. Među pet kandidata koji su se natjecali za ovu funkciju bila je i Mirka Jozić, bliska suradnica pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, kao i HSLS-ov Mirko Budiša.

No, dok je Jozić u potpunosti otpala, Budiša je imenovan za Balenova zamjenika. Inače, Luka Balen direktor je sektora financija u Plinacrou.

Vlada je u međuvremenu priopćenjem potvrdila tu informaciju.

''Temeljem prijedloga Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nakon postupka po raspisanom javnom natječaju, Luka Balen imenovan je direktorom, a Mirko Budiša zamjenikom direktora toga Fonda, na vrijeme od četiri godine'', izvijestili su.

Podsjetimo, Fond je do svibnja vodio Siniša Kukić, no povukao se vrlo brzo po dolasku novog ministra gospodarstva Davora Filipovića koji mu je, kako se može čuti, odmah dao do znanja kako nema njegovu podršku.

Par mjeseci kasnije, u Fond je ušla policija i izuzela, među ostalim, kukićevo računalo, u sklopu istrage navodnih malverzacija oko gradnje pročistača voda u Varaždinu.