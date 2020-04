Dostavljamo slavonske proizvode i u Zagreb, najviše naručuju voće i povrće, a tek onda kulenove seke i šunke

Slaninu, salatu, luk, jabuke, pekmez od neprskanih jagoda, ali i med s guščjom masti, domaću mast s paprikom, rezance s koprivom – s tek nekoliko klikova “mišem” ubacujemo u virtualnu košaricu u web-shopu eCeker. Platimo i prava košarica sa svim tim namirnica stiže nam uskoro na vrata. Koronavirus promijenio je u našoj zemlji mnogo toga, pa tako i navike kupovanja hrane. Cvate, tako, online prodaja namirnica, a svoju tržišnu nišu itekako je tu našla osječka platforma eCeker, koja domaćim slavonskim i baranjskim proizvodima opskrbljuje svoju okolicu, ali i Zagreb, i to sve više.

Svakih 10 minuta stigne im nova narudžba. Dostavili su prošloga tjedna domaće proizvode na 60-ak adresa, a bio je to prvi tjedan kako su počeli aktivniju dostavu, izazvanu koronavirusom. Na početku drugoga, tu su brojku oborili već u ponedjeljak. Osim što ne moraju izlaziti iz kuća i izlagati se riziku od koronavirusa, građani tako pomažu i domaćim proizvođačima.

– Možda ne zvuči puno, ali kada imate paket od 300 do 400 kuna, velika je to vrijednost robe, i dosta proizvoda. Nitko ne naručuje samo jedan artikl, već su to namirnice od sedam, osam proizvođača, odjednom. Najveća nam je narudžba bila više od 3200 kuna, za Zagreb, obitelj se htjela opskrbiti svime na dulji period. Težila je više od 40 kilograma – započinje Tomislav Katančić, projekt-menadžer u osječkoj Udruzi Slap, koja stoji iza platforme eCeker.

Taj web-shop proizašao je iz dugogodišnjeg projekta Camarg, koji je Slap provodio sa Županijskom razvojnom agencijom iz Osijeka. S radom je platforma eCeker počela 8. ožujka 2019..

– Odlučili smo je iskoristiti u najboljem mogućem smislu da budemo podrška lokalnoj proizvodnji, kao i link kupcu da dođe do proizvoda koje možda ne može tako lako dobiti – priča on. Komercijalnu aktivnost, pak, obavlja tvrtka Modra nit, s desetogodišnjim iskustvom u trgovačkoj djelatnosti.

Hit je kupinovo vino

– Ideja je bila promovirati domaću hranu, dostavljati na kućni prag i skratiti lanac distribucije od proiwzvođača do kupca. Kupili smo i kombi s ugrađenom hladnjačom kojim dostavljamo hranu, za što smo i zaposlili vozača. Trenutačno je na platformi 35 aktivnih proizvođača, a taj će se broj uskoro povećati, baš kao i prošle godine. Naime, kako sezonski prispijevaju novi proizvodi, tako nam se javljaju, primjerice, proizvođači šparoga, jagoda… – nastavlja.

Dostavljaju u Osijeku, utorkom i četvrtkom, te u Zagrebu, petkom. Minimalna je narudžba 150 kuna, a u nju je uklopljen i trošak dostave.

– Sve što se naruči taj tjedan, do srijede u 23.59 sati, bude dostavljeno u petak u Zagreb na kućni prag. Već u ponedjeljak imali smo 30-ak narudžbi za Zagreb – prikazuje.

Na zagrebačko tržište zakoračili su baš prije koronakrize, konkretno 20. veljače. Kada nisu ni slutili što bi se moglo dogoditi, kreirali su platformu za Zagreb, kao i cijene, koje su nešto više nego za Osječane, zbog udaljenije dostave.

Krajnji su im kupci kućanice koje žele osigurati svojoj obitelji kvalitetne slavonske proizvode.

– Ima dosta Zagrepčana koji su podrijetlom Slavonci pa ih, valjda, malo i nostalgija ponese. U Osijeku uglavnom naručuju žene, dok je u Zagrebu, zanimljivo je, oko 40 posto muškaraca među naručiteljima. Trenutno najviše kupuju povrće, voće, brašno, tjestenine, sve od žitarica. Kulen i kobasica se prodaju, ali nisu na prvome mjestu, kao što smo očekivali. Možda si građani žele poboljšati imunitet, zbog koronavirusa, pa prvo ipak biraju povrće i voće. Usto, kobasica se ne pojede u jednome danu, a mislim da su se suhomesnatim proizvodima opskrbili već prije, kad je tek počelo prikupljanje zaliha, pa sad dodatno naručuju malo tjestenine, malo salate, svega što još treba uz meso. Nije ni svaki tjedan isti. Primjerice, prošloga tjedan u Zagreb nismo dostavili nijednu bocu vina, dok je ovoga tjedna naručeno dosta kupinova vina – navodi naš sugovornik.

Dostava je potpuno sigurna i za kupca i za dostavljače. Sve se odrađuje u rukavicama, sa zaštitnim maskama i uz dezinfekcijska sredstva. Sva je roba ambalažirana, kako ne bi došla u doticaj s virusima, čak je i povrće umotano. Uskoče tu proizvođači, koji su i iskusniji u rukovanju namirnicama i koji znaju kako najbolje zapakirati proizvod da bude siguran za onoga tko ga jede, ali i da se ne pokvari. Kada kombijem stignu pred zgradu, nazovu kupca na telefon i po dogovoru najčešće ostave robu pred vratima, pa nema gotovo nikakvog kontakta, iz opreza.

Kada se klikne na proizvod, pojedinim proizvođačima automatski stiže poruka, kako bi mogli početi pakirati hranu. Vodi se posebno računa o certifikatima.

– Polovica proizvođača na platformi su eko, s tim da dosta i ostalih navode kako koriste ekološka sredstva ili su u postupku certifikacije. To je isto zanimljiv smjer kojim se trenutačno ide. Deklarirano je čak i povrće, da se vidi odakle je i kolika je gramaža – kaže.

Nije to, pak, jednostavan posao.

– Ima tu puno logistike jer, kada netko kupi paket od 17 proizvođača, treba obaviti mnogo telefonskih poziva, ali s praksom nađemo najbrži način – dodaje Tomislav.

Povrće, voće, kobasice koje se mogu kupiti u web-shopu eceker.hr proizvedeni su u Osječko-baranjskoj županiji, njih 90 posto, no na njihovu je popisu i poznati proizvođač organskih prerađevina od orašastih plodova iz Virovitičko-podravske županije, kao i ekoproizvođačica iz Požeško-slavonske županije te mesar iz vukovarsko-srijemskog kraja.

Neprestano im se javljaju novi proizvođači koji žele da i njihovi proizvodi završe u virtualnoj košarici eCekera.

– Za svakog je proizvođača sudjelovanje besplatno. Oni nama fakturiraju robu po svojim standardnim cijenama, na koje mi dodajemo trošak posredovanja s obzirom na to da je velik trošak oko održavanja platforme, vozila i slično. Zbog toga su cijene nešto više nego kad se kupuje na placu, ali kod nas dobijete i račun i sigurnost, ne morate izlaziti iz kuće. Jedno smo vrijeme dostavljali i na radno mjesto, ali to sada jenjava jer mnogi trenutačno rade od kuće – smješka se Tomislav.

Njihov je cilj, ističe on, prikazati poljoprivredni proizvod kao nešto prestižno, a slavonskog poduzetnika kao djelatnost koja ima ozbiljan zadatak opskrbiti Hrvatsku hranom.

– Želimo razbiti predrasude da je poljoprivreda za neobrazovane, za seljake. Ona je zanimanje budućnosti, a to se najbolje vidjelo u situaciji s koronom. Pokazalo se da se građani ne brinu oko toga što će nositi, gledati na TV-u ili kakav će mobitel imati, već što će jesti. Poljoprivreda, zato, mora biti na prvome mjestu, i prestižna djelatnost. Posebno se vidi negativan trend na poljoprivrednim fakultetima, gdje se upisuje što manje studenata, što je utjecaj i društva, a sada imamo priliku razbiti te predrasude – zaključuje Tomislav.

Kada su zatvorene tržnice u Hrvatskoj, prije dva tjedna, i gradska tvrtka Tržnice Osijek na svoje je internetske stranice stavila popis kupaca, s kartom gdje su prodavali na placu kako bi kupci mogli lakše pronaći omiljenog proizvođača ako mu ne znaju ime. Oživjela je ubrzo i Facebook stranica Online tržnica Osječko-baranjske županije, koja spaja OPG-ove s kupcima, i to ne samo u Slavoniji i Baranji već i izvan nje. Kontakt sa “svojim” prodavačima tako ni trenutka nije izgubila ni Osječanka Maja Sajler Garmaz.

Virtualni šoping

– I drago mi je što nisam izgubila kontakt s njima. Od tih ljudi kupujem svakodnevno, već godinama, s obzirom na to da živim u neposrednoj blizini tržnice. Tako da tamo imam svoje ljude za sve što mi treba. Kako su gotovo preko noći ostali bez svojih prodajnih mjesta, a ja bez mjesta za najbližu kupovinu, vrlo brzo smo se spojili i u virtualnom svijetu – započinje Maja, majka dvoje malene djece. Kada su dobili propusnice za dostavu hrane, pomogla im je dijeljenjem fotografija njihovih proizvoda svojim prijateljima na Facebooku, Viber grupama...

– Tako sada većina nas može ostati doma, a naši će vrijedni domaći proizvođači moći plasirati svoje proizvode na ovaj, za sve nas, nov način. Tragedija bi bila da sve ono što su proizveli propadne. Uz potrebne mjere opreza, dostavljaju nam hranu, tako da meni stiže sve povrće, jabuke, meso, jaja, domaći sir i vrhnje. Evo, upravo su mi stigle domaće jabuke OPG-a Baranja Draž, koje sam naručila za susjede i svoju obitelj. Hvala im svima na tome, i oni u ovoj situaciji herojski rade svoj posao – poručuje Maja.

Jabuke joj, tako, dostavlja Borko Ćupić, a razvozi ih od 8 do 16 sati.

– Svima nam je ovo novo, i kupcima i proizvođačima. Građani su baš u specifičnoj situaciji i imaju zaista potrebu da im proizvode donesemo doma. Potpuno se promijenio način funkcioniranja ljudi, a kad je hrana posrijedi, posebno su osjetljivi – kaže Borko Ćupić iz Draža.

Mnogo bi sretniji bio, dodaje, da prodaju na štandovima, odnosno da su svi na svojim radnim mjestima.

– Poanta je tržnice u kontaktu, da kupci opipaju proizvode, osjete miris… – govori.

Odveze voće na 20-ak adresa svakoga dana, zarade tu baš i nema, kaže, jer više potroši na gorivo.

– Nama kao obitelji važno je što smo nastavili raditi, a ne da sjedimo i razmišljamo o strahovima. Kupce potičemo da uzimaju manje količine voća, ali češće, kako se ne bi bacalo – zaključuje on.