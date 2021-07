DORH opovrgava tvrdnje da se korupcijska ostavština Bandića istražuje na politički mig

Zašto se u raščišćavanje korupcijske hobotnice Milana Bandića išlo tek nakon što je on umro? Zato što je to politički diktiran postupak, jer mrtvi gradonačelnik nema koalicijski potencijal te više nije bitan HDZ-u kojeg je svojim žetončićima održavao na vlasti...

Tvrdnje su to koje su se proteklih tjedna mogle čuti iz usta i pozicijskih i opozicijskih političara, koji su bez da su, barem koliko je poznato, detaljno upućeni u to što DORH, USKOK i policija rade, unisono zaključili kako se tijela kaznenog progona bave sitnim ribama i kokošarima i to tek nakon što je Bandić umro te tek nakon što su prošli parlamentarni i lokalni izbori. Na takve optužbe iz DORH-a, doduše neslužbeno, poručuju, da su paušalne i netočne.

Svoj stav argumentiraju i konkretnim podacima pa tako navode da su policija, DORH I USKOK, prve istrage protiv Milana Bandića i njegovog kruga suradnika pokrenuli još 2013. Od tada pa do svoje smrti u veljači ove godine, bivši je zagrebački gradonačelnik dva puta bio u pritvoru te su protiv njega podignute i dvije optužnice. U jednom od tih postupaka je nepravomoćno oslobođen optužbi, dok u drugom postupku suđenje još traje.

Zbog načina na koji je upravljao gradom optuženi su i njegovi bliski suradnici. Ili konkretnije skupa s njim optuženo je još 79 osoba i tri trgovačka društva. U optužnicama, koje su sve redom pravomoćne, Bandića i njegove suradnike teretilo se za nezakonita zapošljavanja, nezakonite izmjene GUP-a, nezakonite zamjene zemljišta, malverzacije s nabavkom kamiona čistoće.... Konkretnije riječ je o onome što je u javnom prostoru poznato kao afere Agram, Štandovi, GUP, Nadstrešnice, Suhi led, Pročistač, Bundekfest... U tim postupcima, od kojih su neki nepravomoćno okončani, dok za druge još traju suđenja, Grad Zagreb je oštećen za 231 milijun kuna, a Zagrebački holding za oko dva milijuna kuna, državni proračun za oko tri milijuna kuna, razna trgovačka društva za 56 milijuna kuna....

Osim toga, optužene fizičke osobe sebi su pribavile protupravnu imovinsku korist od oko 56 milijuna kuna, dok su si pravne osobe pribavile protupravno stečenu imovinsku korist od 301 milijun kuna. U navedenim postupcima tužiteljstvo je tražilo prošireno oduzimanje imovinske koristi (od članova obitelji optuženika, op.a.) od 26, 5 milijuna kuna koja je uglavnom pribavljena mitom.

S obzirom na navedene podatke u DORH-u kažu da ne stoje medijske optužbe kako se čeka politički mig za nečiji progon jer je po njima iz primjera Milana Bandića vidljivo da je on istraživan i procesuiran u vrijeme više vlada različitog političkog predznaka. Pojašnjavaju i da je uhićenje neke osobe isključivo stvar kazneno pravne taktike, koja određuje famozni tajming uhićenja. Kako im se zadnjih tjedna spočitavalo i da love samo sitne ribe, dok krupne preskaču, iz DORH-a poručuju da oni nisu ribari već pravosudni djelatnici koji postupaju po zakonodavnim okvirima koji im je trasirala politika.

A jedan od tih zakonodavnih okvira je da se tijekom izvida raznih kriminalnih radnji koriste tajne mjere, odnosno ono što se kolokvijalno naziva prisluškivanjem. Svaka uporaba tajnih mjera zadiranje je u ljudska prava i slobode i zbog toga je njihovo korištenje strogo propisano zakonom. Ne mogu se provoditi bez ishodovanog naloga suca istrage, a kada se ishoduju, rok im je tri mjeseca. Taj se rok može produžiti prvo za još tri mjeseca, a zatim za dodatnih šest. U tih godinu dana, sve što policija i tužiteljstvo istražuju, a da se bazira na tajnim mjerama mora biti okončano.

No kada su korupcija i organizirani kriminal u pitanju tajne mjere mogu trajati i do godinu i pol dana, a istražiteljima se često događaja da krenu istraživati jednu stvar, a zatim doznaju da nešto o čemu ništa nisu znali. To je razlog, pojašnjavaju iz DORH-a, zašto se u nekim aktualnim optužnicama spominju djela od prije 10 pa čak i 15 godina. Zato što se do provođenja tajnih mjera za njih nije znalo.

