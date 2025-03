Donald Trump pokrenuo vojne napade protiv jemenskih hutista

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je pokrenuo vojne napade protiv jemenskih hutista zbog njihovih napada na brodove u Crvenom moru, upozorivši da će se "pakao obrušiti na vas" ako ne prestanu ciljati trgovačke i američke ratne brodove. Trump je također upozorio Iran, koji podupire hutiste, da odmah treba prestati s podrškom skupini. Rekao je da ako Iran zaprijeti Sjedinjenim Državama, "Amerika će vas smatrati odgovornima i nećemo biti fini!"

Do napada je došlo samo nekoliko dana nakon što su hutisti najavili planove ponovnih napada na izraelske brodove koji prolaze kroz Crveno i Arapsko more, Tjesnac Bab-el-Mandeb i Adenski zaljev, okončavši razdoblje relativnog mira koje je započelo u siječnju s primirjem u Gazi. Hutisti su izveli više od 100 napada na brodove od studenog 2023. godine, rekavši da to čine iz solidarnosti prema Palestincima zbog napada Izraela na Gazu. Tijekom toga razdoblja, skupina je potopila dva broda, jedan zaplijenila i ubila barem četiri pomorca u ofenzivi koja je poremetila globalni pomorski promet, prisilivši tvrtke na duže i skuplje rute oko juga Afrike.

"Napad hutista na američke brodove neće se tolerirati. Koristit ćemo nadmoćnu smrtonosnu silu dok ne postignemo svoj cilj", napisao je Trump na svojoj mreži Truth Social. Jemensko ministarstvo zdravstva i okoliša priopćilo je da je u zračnim napadima poginulo devet civila, a devet drugih je ozlijeđeno, od kojih većina teško, u stambenoj četvrti sjeverno od Sane, izvijestila je novinska agencija SABA. Ministarstvo je osudilo gađanje civila i civilnih objekata, koje predstavlja ratni zločin i flagrantno kršenje svih međunarodnih zakona i konvencija, prenosi agencija.