Domovinski pokret o početku školske godine: Malo toga znamo, građani traže odgovore

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs rekao je u četvrtak na sjednici Vlade kako je cilj da djeca 7. rujna krenu u škole, iako će datum početka školske godine ovisiti o razvoju epidemiološke situacije u Hrvatskoj.

Povodom toga oglasila se i stranka Miroslava Škore Domovinski pokret na svojem Facebook profilu, a objavu je naslovila pod naslovom 'Puno pitanja, malo odgovora'.

Uskoro počinje nova školska godina. Ulazimo u razdoblje neizvjesnosti, nad kojim vise oblaci pandemije koronavirusa.

Postavlja se i puno pitanja.

1. Temeljno bi bilo odgovoriti na pitanje jesmo li dovoljno naučili u prvom valu pandemije pa ne zaboravili tijekom ljeta kako štiti jedni druge pa tako i sami sebe?

2. Tko će nabavljati i plaćati maske, sredstva za dezinfekciju i sl. tijekom boravka u školi?

3. Hoće li cijene testiranja na koronavirus pasti?

4. Imamo li dovoljno pokretnih timova za testiranje tolikog broja djece i nastavnika?

5. Što kad se korona pojavi u nekom razrednom odjelu ili u više njih, hoće li samo ti odjeli otići u samoizolaciju ili cijela smjena ili škola?

6. Kad se inficira netko od učitelja i nastavnika odlazi li cijela škola u samoizolaciju?

7. Ako se sumnja na koronu pa se članovi obitelji žele testirati trebaju li čekati da se pojave simptomi ili će oni o vlastitom trošku otići na (skupa) testiranja?

8. Hoće li se nabaviti testovi da djeca grgljaju ili će ostati 'oni stari'?

9. Kad se dogodi korona u obitelji idu li oba roditelja na bolovanje, u samoizolaciju da bi bili uz dijete?

10. Jesu li tada roditelji obvezni raditi od kuće, ako je to moguće obzirom na prirodu posla kojim se bave?

11. Hoće li se najavljenim izmjenama Zakona o radu regulirati na novi način obveze radnika, ali i poslodavaca?

12. Tko će nadoknađivati režijske troškove uslijed rada od kuće?

13. Trebaju li obitelji uvoditi nove internetske priključke?

14. Jesu li operateri što poduzeli da povećaju brzine prijenosa podataka, stabilnost veza i niže cijene usluga?

15. Tko će o tome pregovarati s operaterima? Ili će se to uredbom VRH riješiti?

16. Hoće li nas VRH osloboditi PDV-a za nabavku ICT opreme?

17. Računala već mnogi posjeduju, ali iskustva su pokazala da su potrebni i pisači, jer neki poslodavci traže originalne dokumente za svoje arhive. Tko će onda plaćati troškove dostave od kuće do poslodavca?

18. Jedno od pitanja je i to, trebaju li svi redoviti i izvanredni studenti pohađati nastavu bez obzira na studijski program, potrebe laboratorija, praktikuma i sl.?

19. Trebaju li učenici u srednjim školama ili studenti na fakultetima u području društvenih i humanističkih znanosti pohađati nastavu u predavaonicama ili nastaviti 'na daljinu'?

20. Naime, došli smo u vrlo kratko razdoblje do početka nastave u novoj akademskoj godini, a studenti još nisu riješili dvoumice trebaju li ugovoriti smještaj ili ne? U zagrebačkom studentskom domu na Cvjetnom još su stradalnici potresa.

21. Ovih dana vodi se rasprava o tome tko je ovlašten odrediti da njegovo dijete pohađa 'normalno' školu? Država ili roditelji? Oprečna su mišljenja.

22. Što ako se dogodi javni prosvjed?

Istina, bit ćemo svi pametniji iz tjedna u tjedan, ali planirati se mora. I o tome izvještavati svekoliku javnost, jer puno je zainteresiranih. Vidjeli smo kako su Austrijanci već napravili i objavili četiri scenarija, od zelenog do crvenog. Od sasvim normalnog do sasvim opakog stanja. I Slovenci su već uzeli u račun dva tjedna prije početka školske godine pa se svi zatvaraju u svoju zemlju. Ovaj se vikend može proglasiti krajem turističke sezone u Hrvatskoj.

S druge pak strane, već prije kraja prošlog semestra više uglednih sveučilišta u svijetu objavilo je da će se čak sljedeće dvije godine nastaviti izvođenje nastave na daljinu. To je već značajan podatke za sve dionike. Nama su preostala dva tjedna do početka nove školske godine, odnosno nešto više od mjesec dana do početka akademske godine. I malo toga znamo! Građani traže odgovore!