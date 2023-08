VIDEO Dokazani recept za zdravi kruh s integralnim brašnom i zobenim pahuljicama

Kupnja pekača za kruh prvi je korak u stavljanju na stol zdravog kruha, za koji ćete znati od čega se sastoji. Uz svaki pekač za kruh dolazi i knjižica s receptima, odnosno omjerima koliko čega valja staviti u pojedinu vrstu kruha. Te se količine malo razlikuju od jednog do drugog proizvođača, Ovise, naravno, i o veličini posude pekača. No, s vremenom ćete naći svoj idealan recept, količinu i vrstu sastojaka koji rezultiraju za vas idealnim kruhom. Ovo je recept za kruh od 700 grama, za pekač Gorenje BM 910 WII.

Lopaticu za miješanje prije stavljanja na njezino mjesto na dnu posude premažite maslacem. Tako ćete ju kad se kruh ispeče lakše izvaditi iz njega. U posudu najprije stavljajte tekuće sastojke i to 280 ml vode i 2 jušne žlice maslinova ulja. Potom dodajte čajnu žličicu soli (možete se poslužiti dozatorom koji stiže uz pekač) i jednu jušnu žlicu šećera. Želite li dodati pola čajne žličice chia sjemenki, sad je trenutak. Uz pekač dolazi posuda za doziranje brašna (u posudu Gorenje pekača stane 150 grama). U nju stavite dvije žlice integralnog brašna (ako radite s kukuruznim brašnom, ne više od žlicu i pol!), potom dvije žlice zobenih pahuljica. Do vrha posudu napunite polubijelim brašnom pa to stavite u posudu pekača. Još dvije posude polubijelog brašna stavite u pekač, no u jednoj od njih neka bude prst, prst i pol manje brašna. Tu posudu dopunite sjemenkama suncokreta.

Dodajte pola čajne žličice kukuruznog škroba i pola čajne žličice griza. Bitno je da se držite zadane količine. U ovom slučaju, za kruh od 700 grama treba staviti tri posude brašna, odnosno 450 grama. Možete kombinirati različite vrste brašna, dodavati zobene pahuljice i sjemenke, ali to sve unutar navedenih 450 grama. Dakle, dodate li sjemenke i pahuljice, morate za toliko smanjiti količinu brašna. Kad ste to sve stavili u posudu pekača, u brašnu napravite malu rupu u koju ćete staviti jednu čajnu žličicu suhog kvasca. Kad je kruh pečen, izvadite ga iz posude da se hladi. Posuda je vruća, kruh je vruć - koristite kuhinjske rukavice da se ne opečete. Prije rezanja, ne zaboravite iz kruha odstraniti lopaticu za miješanje, koja najčešće ostane u dnu štruce kruha. Svoj domaći kruh bez konzervansa na sobnoj temperaturi možete čuvati tri dana, u hladnjaku tjedan dana.

VIDEO Kako koristiti pekač kruha?