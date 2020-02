Dodik poziva na pregovore, Izetbegović neće razgovarati dok ne prestanu blokade

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović odbacio je u petak mogućnost bilo kakvih pregovora o rješavanju sadašnje političke krize u Bosni i Hercegovine sve dok srpski dužnosnici u tijelima državne vlasti ne prekinu blokirati njihov rad.

"Dok blokada ne prestane nema nikakvih sastanaka. Dok (nam) drže pištolj na sljepoočnici nema razgovora. Kada prestanu s blokadom razgovarat ćemo", kazao je Izetbegović novinarima nakon sjednice predsjedništva SDA održane u Sarajevu.

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ranije tijekom dana u Banjoj Luci kazao je kako će blokada odlučivanja u tijelima vlasti BiH trajati sve do usvajanja novog zakona o Ustavnom sudu BiH s odredbom da se umjesto trojice stranih državljana u njegov sastav imenuju državljani BiH koje bi imenovalo državno predsjedništvo.

Najavio je kako će članovi vodstva njegovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) u narednih nekoliko dana pokušati organizirati sastanke s predstavnicima svih parlamentarnih stranaka u BiH i razgovarati o prijedlogu takvog zakona.

"Nisam optimist što se tiče rezultata tih razgovora ali moramo razgovarati i onda kada znamo da oni neće dati rezultat", kazao je Dodik novinarima u Banjoj Luci.

Aktualnu političku krizu u zemlji opisao je kao "jednu od najtežih i najdelikatnijih situacija za Republiku Srpsku" nakon Daytona a Ustavni je sud optužio da je krivac za sadašnje stanje jer, kako tvrdi, umjesto da odlučuje o zakonima "kreira nove odnose" u zemlji.

Izetbegović je na te izjave odgovorio konstatacijom kako vlasti RS blokadama i nepoštivanjem odluka Ustavnog suda ruše ustavni poredak i dovode u pitanje opstanak BiH.

Kazao je kako je zbog toga nužno da se Tužiteljstvo BiH odmah angažira na sankcioniranju protuuustavnog djelovanja a najavio je kako će klubovi zastupnika SDA u domovima parlamenta BiH protiv Dodika i predsjednice RS Željke Cvijanović podnijeti kaznene prijave zbog njihovih odluka i izjava.

Odgovarajući na novinarsko pitanje otvara li sadašnja kriza mogućnost nekog "Daytona 2" Izetbegović je kazao kako ne vjeruje da će do toga doći no ukoliko bi to ipak bio slučaj SDA bi imala svoje jasne zahtjeve poput ukidanja mehanizama koji entitetima sada omogućuju blokiranje odlučivanja na državnoj razini.

Upozorio je kako će blokada odlučivanja u tijelima vlasti koju srpski dužnosnici provode temeljem odluka što ih je ranije ovog tjedna donijela Narodna skupština RS utjecati na sve jer neće biti usvajanja državnog proračuna niti aktiviranja već odobrenih kredita pa ni investicija.

"To će se dogoditi Dodikovom voljom i pogodit će jače RS jer su tri četvrtine ekonomije u Federaciji BiH", poručio je Izetbegović.