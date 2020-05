Dobrović otkrio da je vodio pregovore sa Suverenistima: 'Javili su mi se preko Facebooka'

“Demokracija u Hrvatskoj je ugrožena”, kao da najavljuje neki razvikani SF blockbuster obratila se jučer javnosti preko Mostovih stranica na društvenim mrežama Marija Selak Raspudić i rekla kako će se i nju, ali kao nezavisnu kandidatkinju, gledati na listi spomenute stranke. Danima su mostovci najavljivali ekskluzivne nove kandidate, kazali nam da će dnevno objavljivati po jednog, a jučerašnji je dan bio rezerviran upravo za ovu filozofkinju i bioetičarku, koja je, nakon “ugroze demokracije”, kazala kako “postoje trenuci, a ovo teško i otuđeno proljeće zasigurno je jedan od takvih, kada se svaki slobodan građanin ove zemlje pita treba li i dalje podnositi pasivnu zloporabu vlasti ili se treba i sam aktivno uključiti u političke procese te ponuditi svoje znanje, sposobnosti i vještine na raspolaganje građanima svoje zemlje”.

Bit će najbolja

– Hrvatski sabor temeljna je hrvatska politička institucija – ustvrdila je Marija Selak Raspudić i dodala kako je posljednjih godina njegov ugled srozan “sramotnim i vjerolomnim političkim trgovinama”. Onemogućuju se referendumi, kazala je Selak Raspudić, raspisuju se izbori usred pandemije, onemogućuje se, kaže, elektroničko i dopisno glasovanje, a sve s ciljem da se smanji ionako mala participacija građana na izborima.

Ona na to, pojasnila je u svom izlaganju, ne želi više pristajati, pa se “odlučila kandidirati kao neovisna kandidatkinja na listi Mosta”, kao opcije koju prepoznaje kao “poštenu i usmjerenu prema budućnosti”. Svoj rad u Saboru, rekla je, usmjerit će “prvenstveno, iako ne isključivo” na područja kojima se aktivno i znanstveno bavi. To su, objasnila je, tehnička dehumanizacija, prijeteća digitalna diktatura i obrazovni procesi. Iz koje će izborne jedinice uskočiti u Sabor, odnosno hoće li to biti prva, Grad Zagreb, još se ne zna, kaže nam politički tajnik Mosta Nikola Grmoja.

– Glavni odbor će naknadno to odlučiti, kako za nju, tako i za ostale kandidate, vidjet ćemo – kazao je Grmoja.

Ako Marija Selak Raspudić, koja je potkraj ožujka gostovala i na Mostovoj televiziji, bude kandidatkinja u prvoj izbornoj jedinici, bit će bolji i pametniji odabir, kazao je Grmoja, od Plenkovića, Bernardića i Škore. Jedan od čelnika Mosta hvalio ju je već i ranije jučer, dok se novo ime još čekalo te usput nagađalo hoće li to biti ona, njezin suprug Nino Raspudić ili možda Zvonimir Troskot, osnivač Građanske inicijative Narod odlučuje, ili pak sve troje.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL Za Mariju Selak Raspudić bili smo odavno zainteresirani. O Nini Raspudiću ne treba trošiti riječi, on je najutjecajniji hrvatski kolumnist. Voljeli bismo ih vidjeti u politici, ali vidjet ćemo kako će se završiti razgovori – rekao je Grmoja te najavio novo uključivanje istomišljenika stranke u četvrtak.

Neki su u tu stranku ušli, a neki iz nje izišli jer jaz s Mostom nisu mogli premostiti. Kao na primjer bivši saborski zastupnici Slaven Dobrović, Ines Strenja Linić i Ružica Vukovac, ali i Vlado Marić, umirovljeni specijalac i vijećnik u Gradskoj četvrti Maksimir. Nemogućnost da dopre do predsjednika stranke Bože Petrova i političkog tajnika Nikole Grmoje jedan je od razloga njihova odlaska, kako sami kažu, a nije im se svidjela ni propast dogovora o suradnji s Domovinskim pokretom Miroslava Škore. Kamo će sad i kuda, kažu, nisu još sigurni, ali upravo im je doktor znanosti s mikrofonom nekako drag. Barem nekima.

– Nada i polet javili su se pojavom Miroslava Škore. Mislila sam da ćemo postići zdravu sinergiju, da ćemo spojiti zelenu i plavu Hrvatsku – pomalo razdragano, “jer Slavoniju nosi u srcu”, rekla je Ružica Vukovac, koja je od Mosta otišla zato što nije “ostvarila svoje poslanje”. Dijete je poljoprivrede, kazala je, njezini su stočari i željela je da se male OPG-ove počne cijeniti, podupirati i razvijati. Iz oporbe, istaknula je, to je bilo jako teško, a mi smo je pitali je li već razgovarala s nekim iz Domovinskog pokreta.

– Kako smo podržavali Škoru na predsjedničkim izborima, zbližili smo se i s njegovim ljudima. Na druženju u Slavonskom Brodu razgovarala sam i s njim. Naravno, ne o politici, nego o Slavoniji, poljoprivredi. U pola sata složili smo se oko svih ključnih problema. On je korektan sugovornik, već smo nakon prvih nekoliko rečenica “kliknuli” – rekla je Ružica Vukovac i dodala kako ona program za poljoprivredu ima i spremna ga je podijeliti.

Drago bi joj bilo, istaknula je, da je Škoro pozove k sebi, ali konkretne pregovore još nije započela. Prvo je jučer, rekla je, trebalo vidjeti kako će završiti pregovori Mosta i Domovinskog pokreta, a tek potom donijeti neke odluke. Ili, ako ćemo slikovito, Vukovac je čekala da se ispiše iz Mosta, kažu li njezini da na izbore ne žele sa Škorom. A zašto?

Lobiranje preko Facebooka

– Dio naših birača dao mu je glas za predsjednika jer smo mi tako rekli. Logično je bilo da se suradnja nastavi, i zbog birača, ali i zbog nas. Da smo išli u koaliciju, dobili bismo bez problema 25-30 mandata, ovako je moja procjena da će Most sam osvojiti do sedam mandata – smatra Ružica Vukovac, koja je neopozivu ostavku dala u Glavnom odboru Mosta, a u vijeću Brodsko-posavske županije ostat će dok joj sad već bivša stranka ne nađe zamjenu.

Članstva u Mostu te mjesta povjerenika za Grad Zagreb odrekao se Slaven Dobrović, bivši ministar zaštite okoliša i energetike. On je još prije kazao da se Most u upravljačkom smislu usko sveo na predsjednika i tajnika, uz snažan pad unutarnje demokratičnosti. Pitali smo ga i ostaje li u politici. Odgovorio je – možda, a Hrvatski suverenisti rekli su nam da su s njim vodili neke razgovore, ali neslužbene.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL – Ma ne, nešto su mi se obratili preko Facebooka – otkriva Dobrović nove kanale mrežnog lobiranja i dodaje kako ne gleda razrogačenih očiju kamo će dalje. Što se njega tiče, kaže, bez problema se može vratiti i na svoj matični Fakultet strojarstva i brodogradnje kao predavač, ali ono što je naučio s godinama jest to da se stvari ipak mijenjati mogu najbolje politikom. I njemu je, kaže, krivo što su propali pregovori s Domovinskim pokretom.

– Nezrelo je to politički, nama treba jedno takvo okrupnjavanje i to bi bila zajednička platforma za opće dobro – otkrio je Dobrović kako je gledao na savez sa Škorom i dodao kako smatra da je Miroslav Škoro protiv klijentelizma i korupcije. Ogradio se odmah i da u to ne može biti siguran, ali mu se, kazao je, zasad tako čini. A čini mu se i da se u Domovinskom pokretu “guraju dobra rješenja poput energetike i ekologije”.

Sa Škorinim se, pak, “rješenjima” baš ne slaže Ines Strenja Linić koja je formalno iz Mosta izišla još lani, ali je ostala u klubu saborskih zastupnika te stranke. Zasad, kako je jučer kazala, vraća se svom poslu neurologinje u Rijeci.

S Domovinskim pokretom navodno već razgovara Vlado Marić, jedan od glavnih ljudi Škorina predsjedničkog izbornog stožera u Brodsko-posavskoj županiji, koji je svoj mandat u Vijeću četvrti Maksimir odlučio zadržati, ali kao neovisni zastupnik.