Dobitnik „Večernjakove domovnice“ Anto Beko pjevao u Zagrebu na 2. Jajačkoj večeri

Najpopularniji glazbenik hrvatskog iseljeništva i dobitnik ovogodišnje Večernjakove domovnice Anto Matković Grgić, poznat kao Anto Beko i dalje niže zapažene nastupe i uspjehe. Jedan od njih je bio u petak, 22. svibnja, u Zagrebu, gdje je ovaj poznati pjevač s “Dvije domovine” Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom, koji živi u Austriji, pjevao na 2. Jajačkog večeri, održanoj u nazočnosti više od 400 gostiju i uzvanika, u zagrebačkom restoranu Gastro Globus. “Bila je to prelijepa i nezaboravna večer, puna emocija Hrvata iz jajačkog kraja. Večer za pamćenje”, rekao je za Večernji list Beko. “Velika mi je čast bila biti dio ove prelijepe večeri. Jer moja ljubav i osjećaji koje imam prema Jajcu su neopisivi. Moj rodni Kotor-Varoš i Jajce, vezani su od davnine. Oba grada su za nas kao jedno, povezana još iz 14. stoljeća i vremena Hrvoja Vukčića Hrvatinića”, istakao je Anto.

“Dirljivo je bilo vidjeti to sjajno promoviranje kulture i tradicije Hrvata jajačkog kraja, ali i očuvanje bogate tradicije i vrijednosti koje svi mi iz toga kraja nosimo u sebi”, dodao je Beko, napomenuvši: “Pokušali smo u Zagreb prenijeti duh ponosa s našeg koncerta, održanog 13. rujna prošle godine u Jajcu”. Da je organizator za 2. Jajačko večer ugostio upravo najpopularnijeg glazbenika hrvatskog iseljeništva Antu Beku, po mišljenju mnogih, bio je to “pun pogodak”. Jer Anto ne samo da ima ogroman broj svojih obožavatelja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj i drugim europskim zemljama nego i diljem svijeta, u prekomorskim zemljama, gdje god žive Hrvati. To je vidljivo i po milijunskom broju pregleda na društvenim mrežama. Anti Beki uskoro izlazi i nova pjesma “Crven Bijeli Plavi” i video snimka s prekrasnim motivima. Premijera je najavljena za sljedeći petak, 29. svibnja. Mnogi već sada tvrde da će to sigurno biti rođenje, još jednog od hitova ovog međunarodno poznatog i priznatog hrvatskog pjevača, koji sa suprugom i dvije kćeri živi u Austriji, u Knittelfeldu, 70-tak kilometara udaljenom od Graza.

Da se vratimo Zagrebu i 2. Jajačkoj večeri, čiji su organizatori ugostili Beku. Kako je u svom izvješću za medije istakao predsjednik Udruge prijatelja kraljevskog grada Jajca Antonio Brtan, bilo je to “središnje godišnje okupljanje Hrvata porijeklom iz Jajca i svih prijatelja tog kraljevskog grada”. “Ovaj hvalevrijedan događaj održan je pod pokroviteljstvom Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske te supokroviteljstvom Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH, uz financijsku podršku Ministarstva hrvatskih branitelja RH. Okupljanje je ispunilo svoj glavni cilj – očuvanje bogatog identiteta, tradicije i kulturne baštine Hrvata jajačkog kraja, uz jačanje zajedništva u dijaspori te promicanje vrijednosti Domovinskog rata”, izvijestio je Brtan. Prema Brtanovim riječima, poseban naglasak je stavljen na međugeneracijsku solidarnost i prenošenje domoljubnih vrijednosti na mlađe naraštaje, koji aktivnim sudjelovanjem potvrđuju kontinuitet zajedništva i identiteta. “Posebno me raduje što se u naše aktivnosti sve više uključuju mladi, koji su ove godine dali značajan doprinos u organizaciji 2. Jajačke večeri u Zagrebu, potvrđujući da ova lijepa priča ima sigurnu budućnost. Naša je želja da mladi upoznaju Jajce, zavole ga i s ponosom nastave čuvati identitet, običaje i tradiciju svojih predaka”, rekao je predsjednik Udruge Antonio Brtan. Na svečansoti je bio i državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH Zvonko Milas.

U kulturno-glazbenom programu, uz Antu Beku s bendom, nastupili su i Vitezovi kraljevskog grada Jajca i KUD Prijatelji, te mladi šargijaši Luka Baltić i Marijano Ćosić, koji su svojim izvedbama donijeli tradicionalne zvuke njihovog rodnog zavičaja. I što na kraju reći nego čestitke organizatorima 2. Jajačke večer na oičito sjajnoj organizaciji, a najpopularnijem glazbeniku hrvatskog iseljeništva Anti Beki na impozantnom nastupu. Uz najbolje želje za uskoru premijeru!