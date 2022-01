Dobio osam godina zatvora jer ju je 10 puta udario cjepanicom i ubio

Mile Milinković (70) na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno je osuđen na osam godina zatvora zbog ubojstva Katarine Špoljar Furač (72). Prema optužnici usmrtio ju je tako da ju je 10 puta udario cjepanicom, a dogodilo se to 22. siječnja 2021. u njezinoj kući u Gornjoj Plemenšćini pokraj Pregrade. S obzirom na to da nema imovine ni primanja, oslobođen je plaćanja sudskih troškova. Suđenje je ekspresno okončano nakon samo jedne rasprave, a razlog je tome što je Milinković priznao djelo te je izrazio kajanje.

– Kod izricanja kazne kao olakotne okolnosti cijenili smo priznanje optuženog, njegovo kajanje, korektno držanje pred sudom, smanjenu ubrojivost u trenutku počinjenja kaznenog djela i njegovu stariju životnu dob. Otegotna okolnost jest način počinjenja djela – kratko je kazala sutkinja Daniela Kustec, obrazlažući nepravomoćnu presudu na čijoj se objavi Milinković nije pojavio jer nije želio da ga se dovede iz Remetinca u kojem je od uhićenja.

Dan ranije on je iznio obranu u kojoj je ubojstvo priznao.

–Ubio sam je. Ubio sam Katarinu. Kajem se. Kriv sam. Ne znam zašto sam to napravio – kazao je u svojoj obrani.

To ubojstvo bilo je posebno intrigantno i zbog još jednog detalja. Naime, policajci su imali problema da utvrde Milinkovićev identitet jer on u trenutku uhićenja kod sebe nije imao nikakve dokumente. Dok su utvrđivali tko je uopće osoba koju su uhitili, policajci su iz evidencije starih osobnih iskaznica izdanih u PU zagrebačkoj utvrdili da je njemu osobna iskaznica izdana 16. srpnja 1970. Usporedbom otisaka prstiju potvrdili su njegov identitet. Utvrdili su i da je od 1970. Milinković boravio na više zagrebačkih adresa, a sa zadnje se odjavio 2014. Milinković, koji je podrijetlom iz Barilovića pokraj Duge Rese, do prije nekoliko godina živio je u kontejneru u dvorištu susjeda u istoj zagrebačkoj ulici kao i Katarina Špoljar Furač. Ubrzo se preselio k njoj, no potres je oštetio njezinu kući u Ulici Čret pa su se zajedno preselili u njezinu vikendicu u Zagorje.