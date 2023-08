Problem koji je uznemirio stanare: Ministarstvo pronašlo rješenje za smještaj obitelji iz kontejnera

U rujnu ove godine u Petrinji i Glini sagradit će se 12 od 20 planiranih višestambenih zgrada koje se grade u sklopu EU Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Tako će država dobiti novih 128 stanova u Petrinji te 52 u Glini. Naime, stanovi se grade europskim novcem u sklopu projekta nadomještanja državnih stambenih kapaciteta stradalih u potresu te nije riječ o zamjenskim stanovima koje će na trajno korištenje dobiti oni koji su izgubili svoje stanove u potresu.

Upravo zbog odredbi samog projekta nastali su problemi vezani uz to tko će se moći smjestiti u te zgrade. Prednost za smještaj u te stanove prema projektu imali su građani koji su ostvarili stanarsko pravo, odnosno do potresa su živjeli u državnim nekretninama. No, u potresu je stradalo podosta više privatnih stanova pa se tražilo rješenje da se i građane koji su živjeli u njima privremeno smjesti do obnove njihovih zgrada. To rješenje su pronašli. Naime, Hrvatski sabor donio je izmjene Zakona o stambenom zbrinjavanju kako bi se u tim zgradama omogućilo i zbrinjavanje dijela građana koji se nalaze u kontejnerskim naseljima ili kontejnerima uz obiteljske kuće.

“Dakle, kroz ove izmjene zakona omogućava se privremeni smještaj i onih korisnika kontejnera koji do potresa nisu živjeli u državnim stanovima. Prvenstvo kod smještaja u te stanove imat će korisnici kontejnera koji su bili vlasnici nekretnina koje su stradale u potresu, a njihovi domovi još nisu obnovljeni (jer u kontejnerskim naseljima borave i korisnici koji nisu imali svoju nekretninu, stoga ni ne ostvaruju pravo na obnovu)”, ističe se u Ministarstvu graditeljstva.

No, pronađeno je i rješenje za one korisnike kontejnera koji nemaju pravo na obnovu, što je u posljednje vrijeme izazvalo uznemirenost dijela stanara kontejnerskih naselja. “Budući da u kontejnerskim naseljima borave i oni korisnici koji ne ostvaruju pravo na obnovu, možemo reći kako će i oni biti zbrinuti u adekvatniji zamjenski smještaj te se u tu svrhu trenutno provodi nabava visokoenergetskih mobilnih kuća za privremeni smještaj korisnika kontejnerskog smještaja koje se odnose na područje Sisačko-moslavačke županije”, napominju u Ministarstvu.

