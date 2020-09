'Do kraja sam vjerovala da će me otac povesti na plesni podij na maturalnoj večeri, ali nije'

Majka me posjećivala dva, tri puta godišnje do sedme ili osme godine. To je bilo takvo vrijeme, ona je živjela u Međimurju, a ja s bakom u Lipiku, dolazila bi vjerojatno na godišnji odmor. Tata mi je također strašno jako nedostajao. To je mala sredina, bila sam jedino dijete bez oca u razredu. Počeli su me maltretirati i tući. Ja sam odlučila da to mora prestati, žestoko sam se potukla s jednim dječakom, skoro sam mu oko razbila s jednom šalicom - ispričala je bivša premijerka Jadranka Kosor gostujući u HRT-ovoj emisiji "U svom filmu".

Vrlo je emotivno ispričala da je do posljednjeg trenutka vjerovala da će je otac povesti na plesni podij na maturalnoj večeri, ali da se to nije dogodilo.

- Ja sam tati prije maturalne zabave pisala tati da sam najbolja u generaciji, da sam sjajna, priložila jednu fotografiju... Napisala sam da bi bilo dobro i da ga molim nakon svih pisama na koje nije odgovorio, da dođe, da mu to nudim kao vrstu "deala", da dođe i otpleše ples sa mnom i da više nikada neće imati nikakvu obvezu prema meni. Zaista sam bila uvjerena da će doći. Došla je maturalna večer, ja gledam na ta vrata. Moja je mama shvatila i jako se uvrijedila, rekla je "da sam ja njega zvala nakon svega što sam ja prošla". Bila sam uvjeren da će se pojaviti. Kada sam postala predsjednica Vlade, novinari su ga pitali o meni, a on je jedva izgovorio: Ja o toj osobi ne želim govoriti - prisjetila se Kosor.

Unatoč svemu što je doživjela otišla je ocu na sprovod.

- Kad su mi javili da je umro, to je bila jedna užasna kombinacija. Ja kao kćer dolazim i izražavam sućut njegovoj obitelji, a ja sam njegova obitelj. To je bilo nešto potpuno nadrealno - rekla je.

Osvrnula se i na vrijeme dok je bila suradnica Ivi Sanderu. Ističe da nikada nije naslućivala da bi on mogao sudjelovati u nekim nečasnim radnjama, a za što ga se optužuje.



- Niti sam mogla što vidjeti, niti sam mogla detektirati iz nekih postupaka. Takvih postupaka nije bilo. Mi smo i u stranci živjeli vrlo skromno u to doba, prostorije su bile praktično neuređene, vrlo skromne. Kao stranka smo živjeli skromno, ali sam isto tako znala da imamo prihode iz raznih izvora, poput sredstava iz proračuna, članarina, donacija...

Govoreći o odnosu prema političarima na vrhu i onima koji to više nisu, kazala je:



- Prekomjerno su mi komplementirali dok sam bila predsjednica, a onda kada više nisam bila, mnogi ljudi više sa mnom nisu htjeli ići niti na kavu.