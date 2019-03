Djevojku nisu htjeli pustiti u avion jer je nosila ovu odjevnu kombinaciju

Emily O'Connor, 21, letjela je iz Birminghama na Tenerife kada joj se dogodio okršaj s osobljem, unatoč tome što je prošla kontrolu putovnica bez ikakvih problema. Naime, djevojku nisu htjeli pustiti u avion zbog toga što joj je odjevna kombinacija bila previše 'provokativna', piše Metro.

-Iz agencije su mi rekli da će me maknuti s leta ako se ne prikrijem jer je moj outfit bio neprikladan- rekla je.

Kazala je kako nije željela obući jaknu iz principa, rekavši da nema ništa sporno u tome što je nosila i da ne želi biti zastrašena. Thomas Cook agencija propisuje da svi putnici moraju biti odjeveni na odgovarajući način, ali priznaje da je osoblje pogrešno protumačilo njihove smjernice. Nakon što Emily nije htjela obući jaknu, upravitelj je otišao po njezinu torbu kako bi je uklonio s leta.

Flying from Bham to Tenerife, Thomas Cook told me that they were going to remove me from the flight if I didn’t “cover up” as I was “causing offence” and was “inappropriate”. They had 4 flight staff around me to get my luggage to take me off the plane. pic.twitter.com/r28nvSYaoY