Djevojke posramili zbog odabira haljina za svadbu: Vide joj se grudi i donje rublje

Kada su u pitanju vjenčanja, u današnje vrijeme uistinu morate paziti na sve.

Pogotovo kada birate što ćete odjenuti. Morate paziti da ne nosite bijelo da ne zasjenite mladenku, da nije preusko, dekoltirano, a prema korisnicima interneta, niti da nije riječ o popularnom crop topu.

U grupi 'That's It I'm Wedding Shaming' objavljena je, naime, fotografija djevojke koja je na vjenčanje došla u crop topu, odnosno topiću iznad pupka koji otkriva trbuh i suknji iste boje s dubokim izrezom. No, to se nije svidjelo korisnicima Facebooka.

Ništa bolje nije prošla niti njezina prijateljica koja također pozira na fotografiji, a koja na sebi ima kratku bijelu haljinicu.

Foto: Facebook

– Slatke su haljinice, ali definitivno nisu za vjenčanje – jedan je od brojnih komentara, piše Mirror.

– Vidi joj se donje rublje i grudi, definitivno nije odjeća za svadbu – komentar je druge.

– Barem djevojke s kraja izgledaju lijepo za vjenčanje – zaključak je treće.