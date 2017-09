Nije se javio djevojci s kojom je spavao pa mu se ona ovako osvetila

Prekidi znaju biti gadni, a pogotovo kad jedna strana to ne želi. Kada je riječ o odnosima koji nisu definirani, stvari tada postaju još i gore.

Na svojoj koži osjetio je to i muškarac po imenu Daniel Jones koji je na Twitteru objavio kako mu se osvetila djevojka s kojom je spavao.

S obzirom na to da njihova romansa nije završila onako kako je djevojka to željela, odlučila mu se osvetiti, a on ju je za originalnost pohvalio na društvenoj mreži.

A girl I screwed over once upon a time now gives my number to all the guys she's not interested in at the bars. Well played. pic.twitter.com/qUA25GEyrx