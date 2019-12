Djevojčica (6) gledala roditelje kako se seksaju - zašto Centar za socijalnu skrb nije reagirao?

Dok se mama i tata seksaju, ja se seksam s bratom''. Zbog ove izgovorene rečenice u Centru za socijalnu skrb brat zlostavljane šestogodišnje djevojčice dobio je sedam godina zatvora. Međutim, rodbina i sumještani uvjereni su da nije kriv, jer to je bio samo dio grozota koji je proživjela, donosi Provjereno Nove TV. Djevojčica je spavala u krevetu s roditeljima, svakodnevno je gledala i nasilje i pornografske filmove i njihove spolne odnose, bila je žrtva seksualnog zlostavljanja.

Sve dok jednog dana djevojčica nije izgovorila što joj se događa u Centru za socijalnu skrb, gdje je majka došla po pomoć nakon što ju je suprug po tko zna koji put istukao. Potom je u zatvoru završio brat, mladić koji uopće nije živio s njima u to vrijeme. Iako su roditelji priznali da je djevojčica zlostavljana, nisu bili optuženi. Dvoje djece tim je roditeljima već oduzeto zbog zlostavljanja.

Roditelji su pred djevojčicom spolno općili, a jednim crtežom razotkrila je i vlastitog oca. Najviše detalja otkrila je multidisciplinarnom timu jedne zagrebačke poliklinike, mjesec dana nakon otkrića zlostavljanja. Sve je opisivala slikovito, koristila riječi koje ne koriste mala djeca, a za oca je posebno naglasila da joj je tata rekao da to nikome ne govori, jer je to tajna. Sve je to ekipi 'Provjerenog' potvrdila i majka djevojčice, a i otac je u telefonskom razgovoru priznao da su spolno općili pred djetetom. Na sudu su sve to potvrdili i vještaci. Ipak, otac je odbacio optužbe da je seksualno zlostavljao kćer te dodao da nikada o takvim temama nije razgovarao s njom.

- To je tatin pi*o... I on mi je turo u koku. U ponedjeljak nisam bila kod tete. Tata me zvao u V.... sobu da gledam crtiće i to se desilo. Došla je mama i vidjela je kroz deku... Opa, mi se uplašili, skočili i pili kavu... Samo dva puta se desilo, zato što je mama vidjela - ispričala je djevojčica.

- Uh, dobro, ugodno, divan osjećaj, uživam. Ja otvaram gu*u, on turne pi*u i onda se on mrda, osjetim gu*u kako mi se mrda, a on se trese i boji kao da mu je zima. Pi*o kad bude vani, kao da cijev pušta vodu, pukne mu cijev i onda curi krv, crvena - rekla je također.

- Ja sam rekla da on nije kriv ništa, ja sam to rekla i milijun puta ću reći da nije ništa. Možda su to samo njezine fantazije, ona zna fantazirati - rekla je majka, koja kaže kako je oca prijavljivala policiji.

Nitko iz Centra za socijalnu skrb nije primijetio zlostavljanje šestogodišnje djevojčice, za koje je donesena nepravomoćna presuda na sudu u Osijeku, a obitelj im je bila u sustavu. Tek nakon priloga u 'Provjerenom', institucije su se donekle pokrenule i počele preispitivati odgovornost majke i oca.

Iz Centra za socijalnu skrb tvrde da su roditelji boravili izvan područja njihove nadležnosti i da u slučaju zlostavljanja djevojčice nisu postupali zato što naprosto nisu znali da su ponovno zajedno, kao ni da se najmlađe od četvero djece rodilo. No, dok su provodili nadzor nisu primijetili da se događa išta, pa se postavlja pitanje kako je provođen taj nadzor. U Centru priznaju da su provodili nadzor, ali postavlja se pitanje kako je taj nadzor provođen jer im je promaklo da je dijete od 2017. do 2019. bilo zlostavljano.

