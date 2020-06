Djelomice sunčano uz moguće pljuskove: Promjenjivo se vrijeme nastavlja i za vikend

Na Svjetski dan zaštite okoliša vrijeme je bilo naklonjeno okolišu pa se tako suša barem malo ublažila. Ipak, obilna je kiša uz jak vjetar prouzročila i štetu, ponajviše na Jadranu. Većinu je tjedna vrijeme bilo promjenjivo, a za vikend se diljem Hrvatske očekuje slična situacija.

U subotu će u istočnim krajevima biti djelomice sunčano uz jači razvoj oblaka sredinom dana. Poslijepodne su mogući pljuskovi, a najviša dnevna temperatura bit će 25 i 27 °C, prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing.

U središnjoj Hrvatskoj bit će malo manje toplo uz djelomice sunčano vrijeme. Mogućnosti za kratkotrajnu kišu postoje i ovdje, ponajviše sredinom dana i poslijepodne.

Vjerojatnost za pljuskove postoji i u gorskim krajevima te u unutrašnjosti Istre, a manja je na sjevernom Jadranu. Zbog mnogo će sunca temperatura na Jadranu biti oko 24 °C , u gorju oko 21 °C. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, i na kopnu i na moru, uz malo do umjereno valovito more.

Na srednjem Jadranu vrijeme će biti pretežno sunčano, a u unutrašnjosti Dalmacije se uz jači razvoj oblaka ne može isključiti mogućnost kratkotrajne kiše ili ponekog pljuska. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18 °C, a najviša dnevna oko 24 °C.

Na jugu Hrvatske jutro će biti oblačnije uz mogućnost kiše, a danju će prevladavati sunčano i toplo, povremeno uz umjerenu naoblaku. U noći i ujutro još će biti umjerenog do jakog juga.

U nedjelju se na kopnu očekuje djelomice sunčano i još malo toplije, uz umjeren jugozapadnjak, a vjerojatnost za pljuskove postoji uglavnom na istoku. Početkom sljedećeg tjedna vrijeme će biti promjenljivo i nestabilno, uz čestu kišu te manji pad temperature zraka

Na Jadranu će u nedjelju prevladavati sunčano, a uz više oblaka lokalni pljuskovi mogući su u unutrašnjosti Istre. Sljedeći tjedan promjenljivo, uz povremenu kišu, češću u utorak. Jugo i južni vjetar u ponedjeljak će ponovno jačati.