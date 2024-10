Dječaka (7) dva puta otpustili iz bolnice u Rijeci s krvarenjem od operacije: 'S otoka smo, skoro je umro'

Rutinska operacija krajnika skoro je prošla kobno za sedmogodišnjaka s Lošinja, nakon što su ga u nekoliko navrata roditelji vraćali u KBC Rijeku zbog krvarenja. Dječak koji je bio operiran 15. listopada redovno je bio pušten iz bolnice u Rijeci kući na Lošinj. Nakon šest dana počeo je krvariti, nakon čega je bio vraćen u Rijeku gdje su ga ponovno otpustili već jutro nakon. Njegovo stanje nije se ni tada poboljšalo pa je dječak ponovno počeo krvariti dva dana nakon, zbog čega je po treći puta s roditeljima išao put KBC-a Rijeka, i to izvanrednom linijom trajekta.

Roditelji su za RTL Danas ispričali kako im nije jasno da su sina pustili kući već jutro nakon prvog krvarenja. Dječak je na koncu ponovno bio operiran, a dan kasnije sve se dodatno zakompliciralo - jer je krenulo arterijsko krvarenje.

- To je trajalo cirka sat i pol dva, ne znam točno, ta operacija. Njega su odmah uspavali i to s poteškoćama i svaka čast ekipi koja je to odradila jer su mu spasili život. Eto, zdrav dječak, sin, skoro umro. To je bilo gotovo. Po meni najveći problem je otpuštanje nakon tog prvog krvarenja. Pogotovo zato što smo s otoka, nama i vremenski uvjeti utječu možemo li doći ili ne, a kamoli što nisu stalne te veze i daleki je put - kazao je otac Marko Radošević, upozoravajući da su oni zbog svog mjesta stanovanja uvjetovani vremenskim uvjetima.

- Jedna je stvar ako dijete stanuje 500 metara od bolnice, uvijek je sigurno otpustiti ga možda ranije, ali ako se radi o djetetu koje živi izvan tog grada ili čak na nekom drugom, trećem otoku - komentirao je Leonardo Bressan, predsjednik Koordinacija obiteljske medicine Primorsko-goranske županije, dok gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić upozorava da se ovaj problem svako toliko javlja.

POVEZANI ČLANCI:

- Cilj mi je da ostane što duže tu, jer ja ga se bojim odvesti doma. I da mi daju otpusno pismo za sedam dana, ja ću ga odbiti - poručio je otac dječaka.

>> FOTO Ovo su prosječne cijene najma stana u gradovima u EU: U jednom treba izdvojiti čak 2275 eura