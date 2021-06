Dirljiv trenutak u Zadru: Od poginulog motorista oprostili se brojni kolege

Zadarski motoristi oprostili su se od 52-godišnjeg Željka Marasa koji je u nedjelju navečer poginuo u Murvici nedaleko od Zadra nakon što se vraćao s vikenda na Grobniku.

Iza njega je motocikl vozio njegov 19-godišnji sin Teo koji je u nesreći zadobio teške tjelesne ozljede.

Tragično stradali motorist pokopan je danas na groblju Belafuža, a brojni motoristi koji se okupljaju u Facebooku grupi Đir oko Borika došli su se oprostiti od svoga kolege.

Do nesreće je došlo kada je 52-godišnji motociklist krenuo pretjecati automobil ispred njega no u tom trenutku iz suprotnog smjera dolazio je drugi automobil koji je vozio 28-godišnjak, a u kojega se motociklist zabio i na mjestu ostao mrtav. Dijelovi njegovog motocikla oštetili su motocikl 19-godišnjaka prilikom čega je on pao s vozila i teško se ozlijedio.